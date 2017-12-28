Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112150
ALTIN
158.140
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1165
EURO
4.5444
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Futbol sahalarının en golcü prensi: Harry Kane
Futbol sahalarının en golcü prensi:...
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Süper Lig'de en çok Palabıyık ve Aydınus düdük çaldı
Süper Lig'de en çok Palabıyık...
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Mutlaka Tunus'tan ithalatımızı artıracağız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız ya da yoldan çekileceğiz ki bizden sonrakiler devam etsin. Bizim yoldan çekilmeye niyetimiz yok, bir yol açacağız. Mutlaka Tunus'tan ithalatımızı artıracağız." diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Mutlaka Tunus'tan ithalatımızı artıracağız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız ya da yoldan çekileceğiz ki bizden sonrakiler devam etsin. Bizim yoldan çekilmeye niyetimiz yok, bir yol açacağız. Mutlaka Tunus'tan ithalatımızı artıracağız." diye konuştu.

28 Aralık 2017 Perşembe 00:19
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Mutlaka Tunus'tan ithalatımızı artıracağız

TUNUS (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Tunus ile Türkiye arasında yaşanan ticaret problemini biliyoruz. 1,1 milyar dolarlık ticaretin yaklaşık 200 milyon dolarını Tunus, 900 milyon dolarını Türkiye yapıyor. Bunu düzeltelim ancak nasıl düzelir bu durum? Yukarıdakini aşağı çekerek mi, aşağıdakini yukarı çekerek mi, ikisini yukarı getirerek mi? Akıl bunu söyler, öteki tembel işi. Yukarıda buluşmanın formülünü üretelim." dedi.

Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan, Çad ve Tunus ziyaretleri kapsamında, başkent Tunus'ta düzenlenen Tunus-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tunus'un Akdeniz'in güzel, iddialı, statüko ile mücadeleyi seven ve bu mücadelede başarılı olan iki ülkesi olduğunu söyledi.

Tunus'a balık avlamaya veya balık tutmayı öğretmeye gelmediklerini belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"En az bizim kadar balık tutmayı bilen Tunuslu kardeşlerimizle birlikte balık avlayalım, birlikte ileri gidelim diye geldik. Tunus ile Türkiye arasında yaşanan ticaret problemini biliyoruz. 1,1 milyar dolarlık ticaretin yaklaşık 200 milyon dolarını Tunus, 900 milyon dolarını Türkiye yapıyor. Bunu düzeltelim ancak nasıl düzelir bu durum? Yukarıdakini aşağı çekerek mi, aşağıdakini yukarı çekerek mi, ikisini yukarı getirerek mi? Akıl bunu söyler, öteki tembel işi. Yukarıda buluşmanın formülünü üretelim."

Tunus'ta yaşamış Kartacalı Hannibal'ın sözlerine atıfta bulunan Zeybekci, "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız ya da yoldan çekileceğiz ki bizden sonrakiler devam etsin. Bizim yoldan çekilmeye niyetimiz yok, bir yol açacağız. Mutlaka Tunus'tan ithalatımızı artıracağız." diye konuştu.

Türk mallarına ek vergi kararı

Zeybekci, Türkiye'de zeytin ve yağının kutsal olarak bilindiğini dile getirerek, gerekirse Tunus'un ihracatını artırabilmek için zeytinyağının ithalatının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Tunus'un "Türk ürünlerine ek vergi uygulanması" yönündeki kararına saygı duyduklarını belirten Zeybekci, şunları söyledi:

"2005 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir yerinden bozmak, bu kararı uygulayıp uygulamamak formülleri hala vardır. Bu konuda hükümet mutlaka yetkilidir. Tunus meclisi bu kararı aldıysa başımızın üstünde yeri vardır. İradeye söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur ama vergiden sonra 100 liralık bir ürün Fransa'dan gelirse 131,5 liraya çıkıyor. Aynı ürün Türkiye'den gelirse 178 liraya çıkıyor. Burada haksızlık var. Eğer bir mal Tunus'ta üretilmiyor da Türkiye'de üretiliyorsa, Türkiye'den alımı durdurduğunuz anda, diğer ülkelerden ithalatı artıracaktır. Cari açık düşmeyecek, sadece yeri değişecektir."

Zeybekci, 2005 yılında imzaladıkları Serbest Ticaret Anlaşması ile her iki tarafın da kazanması için biraz sabırlı olmak gerektiğini ifade etti.

Bakan Zeybekci, İslam coğrafyasında tüketilen ürünlerin yüzde 82'sinin gayri müslimler tarafından üretildiğine dikkati çekerek, İslam ülkelerinin bu alanda çok daha iyisini yapabileceğini dile getirdi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, şubat ayında toplanacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına kadar söz konusu vergi artırımına çözüm bulacaklarını bildirdi.

Zeybekci, Gübretaş'ın Tunus'ta fosfat yatırımı yapması için girişimlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"Türk ve Tunuslu iş insanlarının gerçek ortaklıklar kurmasını istiyoruz"

Tunus Kalkınma Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied el-İzari de Tunus ile Türkiye arasındaki derin tarihi ilişkilere işaret ederek, ekonomik alandaki istekliliğin siyasi ilişkiler düzeyinde de olması gerektiğini söyledi.

İzari, yeni bir yatırım kanunu çıkardıklarını belirterek, "Yatırımcılara kolaylık sağladık ve Türk iş dünyası temsilcilerinin de bu fırsatlardan yararlanması gerekli. Türk ve Tunuslu iş insanlarının gerçek ortaklıklar kurmasını istiyoruz. İki ülke arasındaki ticari denge sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Tunus piyasasının Türk mallarına açık olduğunu söyleyen İzari, her iki tarafın da kazanç elde edebilmesinin önemine vurgu yaptı.

İzari, üçlü ortaklıklar kurulmasının da mümkün olduğunu dile getirerek, Arap ülkelerine yönelik ortaklık potansiyeline dikkati çekti. Bu anlamda özel sektöre önemli görevler düştüğünü belirten İzari, "Türkiye'den gelecek her türlü yatırıma destek vereceğiz." dedi.

Muhabir: Enes Canlı, Bahattin Gönültaş

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi ailesine kavuştu
Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi ailesine kavuştu
Trafik levhasına çarpan motorsiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Trafik levhasına çarpan motorsiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
İsrail, Filistinli kadın vekilin tutukluluk süresini 6 ay uzattı
İsrail, Filistinli kadın vekilin tutukluluk süresini 6 ay uzattı
Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunda gıda zehirlenmesi
Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunda gıda zehirlenmesi
54 yaşındaki kadın Kayseri kalesinde intihara kalkıştı
54 yaşındaki kadın Kayseri kalesinde intihara kalkıştı
Trump’ın adı Ağlama Duvarı'nda tren istasyonuna verilecek
Trump’ın adı Ağlama Duvarı'nda tren istasyonuna verilecek
Emniyetten yılbaşı öncesi 81 ilde alkol operasyonu
Emniyetten yılbaşı öncesi 81 ilde alkol operasyonu
Afganistan'da intihar saldırısı: 15 yaralı
Afganistan'da intihar saldırısı: 15 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim