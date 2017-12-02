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Elazığ'da Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası

Elazığ İnsani Yardım Derneğince Arakanlı Müslümanlara yardım amacıyla düzenlenen kampanya 20 gün sürecek.

Elazığ'da Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası

Elazığ İnsani Yardım Derneğince Arakanlı Müslümanlara yardım amacıyla düzenlenen kampanya 20 gün sürecek.

02 Aralık 2017 Cumartesi 16:31
Elazığ'da Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası

ELAZIĞ - Elazığ İnsani Yardım Derneği tarafından Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye, Memur-Sen, MÜSİAD ve ASKON'un desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlatılan kampanya kapsamında, Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulüm ve zorlukları yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yaptığı konuşmada, mazlum Arakanlı Müslümanlara yardım ve merhamet eli uzatmak amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

Dünyanın birçok yerinde zulüm, kan ve gözyaşının olduğunu belirten Yanılmaz, şöyle konuştu:

"Bunun doruk noktaya ulaştığı coğrafyalardan biri de Arakan. Bütün dünya bu zulme sessiz kalırken, gözünü kapatırken, üç maymunu oynarken sadece ülkemizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cesur bir ses ortaya çıkardı ve yardım elini uzattı. Arakanlı Müslümanlar kamplara yerleştirildi ve bu kamplara yardım yine Türkiye'den yapılıyor. Sadece zulüm gören Müslümanlara değil bütün mazlumlara Türkiye'den el uzatılıyor."

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ise güney yarım küredeki coğrafyalarda yaşanan zulmün, kuzey yarım küredeki gelişmiş ülkelerin refah seviyesinin bunların sömürülmesi üzerine kurulmasından kaynaklandığı, buna itirazlarını sürekli dile getirdiklerini kaydetti.

Elazığ İnsani Yardım Derneği Başkanı Metin Kılıç da kampanyanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İslam ümmeti tespih taneleri gibi parçalanmış, dağılmış durumda. Türkiye'miz, Allah razı olsun, bu mazlum coğrafyalara elinden geldiği kadar uzanmaya çalışıyor." dedi.

Arakanlı Müslümanlara yardım kampanyası, 20 gün sürecek.

Muhabir: İsmail Şen

Anahtar Kelimeler:
ArakanElazığİHHTürkiyeYardım Kampanyası
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