Elazığ'da şehit asker için tören

ELAZIĞ (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyonda, şehit düşen astsubay Mustafa Sefa Kök için Elazığ'da tören düzenlendi.

Şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehidin öz geçmişi okundu.

Bingöl Valisi Ali Mantı, törende yaptığı konuşmada, şehit Kök'ün mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine kavuştuğunu belirterek, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine sabırlar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü asla hain unsurlara teslim etmeyeceğini vurgulayan Vali Mantı, ''Ülkemiz ne zaman ayağa kalksa, ülkemiz ne zaman hamle yapsa birtakım unsurlar ve onların içerideki hain maşaları şeytani tuzaklarını kurmaya devam etmekteler. Ancak onların bir tuzağı varsa Allah'ın da bir tuzağı var. Rabbim bu ülkeye kadimden beri yardım etmiştir. Bundan sonra da yardım edecektir. Buna inanıyoruz ve iman ediyoruz. Rabbim şehitler için 'Onlara ölü demeyin onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.' buyuruyor. Biz de inanıyoruz ve iman ediyoruz ki şehitlerimiz ölmedi. Bizim için şehitlik ölüm yok oluş değil, bir başlangıçtır. Ancak hainler telef olmaya, rezil olmaya devam ediyorlar ve devam edeceklerdir." diye konuştu.

Ülkenin birliğine ve bütünlüğüne asla kimsenin zarar veremeyeceğini, buna cesaret edemeyeceğini belirten Mantı, "Vatanımız asla bölünmeyecek, ezanımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecek, bunu herkes bilsin. İçerideki ve dışarıdaki tüm hain terör örgütleri ömür boyu lanetle anılacaktır. Allah birliğimizi beraberliğimizi korusun. Daha bu ülkenin uğruna nice şehitler veriyoruz. Mücadelemiz devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

İl Müftü Yardımcısı Abdurrahim Aytaç tarafından okunan duanın ardından şehidin naaşı, memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Törene, Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk ve Ejder Açıkkapı, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, şehidin babası ve yakınları, askeri ve mülki erkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesi Maltepe Vadisi kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıkmış, çatışmada 2 asker yaralanmıştı.

Helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden astsubay Kök, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Muhabir: İsmail Şen