Eli kanlı PKK 863 günde 378 sivili katletti

ERZURUM (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güvenlik güçlerinin kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlarda ağır kayıplar veren ve arkasında halk desteği bulamayan terör örgütü PKK, Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarında güvenlik güçlerinin yanı sıra genç, yaşlı, çocuk ayırımı yapmaksızın sivil vatandaşları da hedef aldı.

Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmemek için ev, cami, okul, cadde ve sokaklara patlayıcı tuzaklayan, pusu kuran PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 20 Temmuz 2015 ile 29 Kasım 2017 tarihlerini kapsayan 863 günde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda kaymakam, öğretmen, çoban, muhtar, siyasetçi ve işçilerin de aralarında bulunduğu 378 sivil yaşamını yitirdi. Bu saldırılarda 2 binden fazla vatandaş yaralandı.

PKK'nın hain saldırılarından bazıları

PKK'lı teröristler, 12 Eylül 2016'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Van'da AK Parti İl Başkanlığı önündeki polis noktasına bomba yüklü araçla saldırdı. Saldırıda 50'si sivil 4'ü polis 54 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da, 4 Kasım 2016'da Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin bulunduğu ek bina yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştiren PKK'lı teröristler, ikisi polis 11 kişiyi şehit etti, 100'ün üzerinde vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Elazığ'da, 18 Ağustos 2016'da İl Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 polis şehit düştü, aralarında sivillerin de bulunduğu 100'e yakın kişi yaralandı.

Siyasileri ve köy muhtarlarını da katlettiler

Güvenlik güçlerinin kırsaldaki ve şehirlerdeki kararlı operasyonlarıyla büyük darbe yiyen bölücü terör örgütünün, son dönemdeki hedefi bölgedeki siyasi aktörler ve muhtarlar oldu.

Bölgedeki aşiret liderlerinin ve yöre halkının büyük tepkisiyle karşılaşan eli kanlı terör örgütü, saldırılarında siyasetçileri de hedef aldı. Örgütün elebaşılarının kendileri gibi düşünmeyen siyasetçilerin hedef alınacağını açıklamasının ardından harekete geçen PKK'lı teröristler, siyasetçilere yönelik kanlı saldırılarını daha da artırdı.

Teröristler, 14 Eylül 2016'da Hakkari'de 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 1. sıra adayı Ahmet Budak'ı, 16 Ekim 2016'da İçişleri Bakanlığınca Erciş Belediyesi Meclis üyeliği için görevlendirilen Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şerif Doğu'yu, 9 Ekim 2016'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'yu, 11 Ekim 2016'da AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in yanı sıra son olarak 9 Kasım 2016'da Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven'i katletti.Eli kanlı örgüt, kaymakamı şehit etti

Tunceli, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Ağrı, Kars, Erzincan ve Bitlis kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçleri, eli kanlı örgüte ağır kayıplar verdirdi.

Vatandaşlardan destek bulamayan PKK, "halka hizmet" için var olan siyasileri, kaymakam ve öğretmenleri de hedef aldı.

Mardin'de Derik Kaymakamlığına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 11 Kasım 2016'da Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Bu yıl ise Diyarbakır'da 1 Temmuz 2017'de AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırında hayatını kaybetti. Bu saldırıdan bir gün sonra ise Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldü.

Necmettin öğretmeni katlettiler

Diyarbakır ve Van'da siyasileri katleden eli kanlı örgüt, bir hafta sonra Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerini taşıyan konvoya ateş açtı. Saldırıda 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Teröristler bu saldırıdan 4 gün sonrasında, 12 Temmuz’da memleketine gitmek isteyen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı Tunceli'de katletti.

Eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik, 27 Kasım'da aracından inerken terör örgütü yandaşlarınca el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda hafif yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de 29 Kasım'da teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Muhabir: Yunus Okur