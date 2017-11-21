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Emekli binbaşı NATO'dan aldığı madalyayı iade etti

İzmir'de yaşayan emekli binbaşı Oğuz, Afganistan'da görev yaptığı sırada kendisine NATO tarafından verilen madalya ve takdir belgesini iade etti.

Emekli binbaşı NATO'dan aldığı madalyayı iade etti

İzmir'de yaşayan emekli binbaşı Oğuz, Afganistan'da görev yaptığı sırada kendisine NATO tarafından verilen madalya ve takdir belgesini iade etti.

21 Kasım 2017 Salı 13:46
Emekli binbaşı NATO'dan aldığı madalyayı iade etti

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de yaşayan emekli binbaşı Zafer Oğuz, Afganistan'da görev yaptığı sırada dönemin NATO Genel Sekteri Anders Fogh Rasmussen imzalı takdir belgesi ve madalyayı iade etti.

Oğuz, astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 1991 yılında sınavları kazanarak subay oldu.

Türkiye'nin birçok ilinde çalışan Oğuz, Tekirdağ Çorlu 5. Kolordu Komutanlığında İstihkam Şube Plan Subayı olarak görev yaptığı 2010 yılında TSK tarafından NATO şemsiyesi altında çalışmak üzere Afganistan'a gönderildi.

Burada göreve başladıktan 3 ay sonra Oğuz'a dönemin NATO Genel Sekteri Rasmussen imzalı bir takdir belgesi ve madalya verildi.

Daha sonra Türkiye'ye gelen Oğuz 2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinde Binbaşı rütbesiyle emekli oldu.

"Bu madalyanın yeri benim evim değil NATO'dur"

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010-2011 yıllarında Afganistan'ın Cevizcan vilayetinde görev yaptığını ve daha çok yerel halkın sağlık sorunları ve diğer sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Türk askerinin her zaman parmakla gösterildiğini ifade eden Oğuz, diğer ülke askerlerine göre halkla daha iç içe olduklarını kaydetti.

Afganistan'da göreve başladıktan 3 ay sonra kendilerine takdir belgesi ve madalya verildiğini belirten Oğuz, Norveç'te yapılan NATO tatbikatı sırasında bazı askerlerin düşman hedeflemesi yaparken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin düşman olarak belirlenmesi ve hedefe konulmasından dolayı çok rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin müttefiki olarak bilinen devletlerin böyle bir şey yapmasına anlam veremediğine değinen Oğuz "Son gelişme olana kadar bu madalyayı evimin baş köşesinde çerçeveli olarak sergilemiştim. Daha sonra bu madalya ve belgenin yerinin benim evim değil NATO olduğuna karar verdim. Sonra madalya ve belgeyi NATO'ya iade edilmek üzere Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderdim." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin her şeyi çok iyi gözlemlediğine dikkati çeken Oğuz, kendisinin hareketinden sonra bu madalyaya sahip diğer arkadaşlarından bazılarının da madalyayı iade etmek için girişimde bulunduklarını ve kendisinden bilgi aldıklarını söyledi.

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