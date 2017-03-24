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24 Mart 2017 Cuma 11:29

Emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurarken yakalandılar

Kırıkkale’de bir çift emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurmaktan yakalandı

Emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurarken yakalandılar
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Emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurarken yakalandılar
   Kırıkkale’de bir çift emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurmaktan yakalandı.Kırıkkale’nin Yenimahalle semtinde sokakta tanıştığı yaşlı ve emekli vatandaşları kendi evine götürüp, cinsel ilişkiye girdikleri sırada takip ettirdiği kocası tarafından gizlice fotoğraf ve görüntüleri çektirilip, tehdit ve şantaj yolu ile para alan karı-koca, şikayet üzerine yakalandı. 
   Mahkemeye çıkarılan U.K. ile karısı G.K. tutuklandı.Kırıkkale’nin Yenimahalle semtinde oturan G.K. (40) iddiaya göre sokakta tanıştığı özellikle yaşlı ve emekli vatandaşlarla iddiaya göre götürdüğü evinde bir süre sonra cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada planlı şekilde gizlice eve geldiği belirtilen G.K.’nın kocası U.K. (23) ise eşinin yaşlı vatandaşlarla birlikte ilişki halindeki görüntü ve fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığı tespit edildi. G.K. ile U.K. adlı karı-kocanın bugüne kadar 6 kişiden şantaj yolu ile bin lira ile 6 bin lira arasında para, emekli kartı ve kredi kartlarını aldıkları belirlendi.
   Şikayet üzerine yakalanan çift çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

 
 
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Emeklilere Seks Tuzağı
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