Emine Erdoğan: Aslolan zihinlerdeki engeli kaldırmaktır

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Spordan sanata çok farklı alanlarda engelli kardeşlerimizin başarılarına şahit oluyoruz. Bu hepimizi gururlandırıyor. Buradan da şu sonuç çıkıyor; aslolan zihinlerdeki engeli kaldırmaktır." dedi.

Emine Erdoğan, engelli vatandaşların kamu kurum ve kurumlarına Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura yöntemiyle yerleştirilmesi için ATO Congresium'da düzenlenen törene katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'nin ilk engelliler kanununun 2005'te çıkarıldığını anımsatan Erdoğan, 2012'de ise dünyada bir ilke imza atılarak engellilerin eğitim seviyesi ve engel gruplarına uygun sınavlara tabi tutulup şeffaf bir yöntemle uygun kadrolara yerleştirilmeye başlandığını vurguladı.

Bu uygulamayla engellilere aynı zamanda dilediği yere tayin hakkının getirildiğini aktaran Erdoğan, "Kamu kurumlarında daha fazla ve daha iyi şartlarda engelli memur istihdamı, devletimizin son yıllarda önemle üzerinde çalıştığı bir sosyal politikadır." ifadesini kullandı.

" Engelleri aşmak, bir inanç meselesidir"

Devletin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla tüm vatandaşların eşit haklardan yararlanmasını sağlama gayretinde olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sadece kamuda değil, özel sektörde de, engelli istihdamı teşvik edilmektedir. Engelli çalıştıran işverenlere prim teşviki sağlanmaktadır. Ayrıca, girişimcilik eğitimi alan ve kuracağı meslekte eğitim almış engellilerden kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği verilmektedir. Spordan sanata çok farklı alanlarda engelli kardeşlerimizin başarılarına şahit oluyoruz. Bu hepimizi gururlandırıyor. Göğsümüzü kabartan uluslararası başarılar, dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırıyor. Buradan da şu sonuç çıkıyor; aslolan zihinlerdeki engeli kaldırmaktır. Bu engeller kalktığında yapılamayacak hiçbir şey yok. Engelleri aşmak, bir inanç meselesidir. Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayata sorunsuz biçimde katılımını sağlamak için ortak bir bilinç geliştirmeliyiz. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve medya, bu farkındalığın öncüleridir."

"Bütün iyi hasletler sevgiden doğar, sevgiyle büyür"

Emine Erdoğan, sadece güçlünün ayakta kaldığı değil, herkesin insanca yaşadığı bir toplumsal düzenin tesis edilmesinin önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokaklarımızı, okullarımızı, toplu taşıma araçlarımızı yeniden düzenleyerek, engelleri tamamen kaldırmalıyız. Engeli olan kardeşimizin yaşadığı zorluklar sadece onların hayatını değil, en yakınlarını, ailelerini de etkilemektedir. Elbette aile olmanın anlamı, bu zorlukları birlikte omuzlamaktır. Fakat devletimiz de bu yüke omuz vererek, engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanı sağlamıştır. Keza, evde bakıma muhtaç akrabalarına bakan kişilere maaş bağlanmaktadır."

En büyük engelin sevgisizlik olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu engeli aşabilenler, tüm zorlukları aşar, hayat denen o büyük sınavı başarıyla geçer. Fakat bunun için önce sevgi ekmek gerekir. Çünkü ancak ektiğimiz şeyi biçebiliriz. Peygamber Efendimiz, 'İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız' buyuruyor. Yani bizim inancımızda sevgi, imanın temelidir. Bütün iyi hasletler sevgiden doğar, sevgiyle büyür, güçlenir. Sevgi ise sorumluluk ister. Davranışlara yansımayan sevginin bir anlamı yoktur. Engelli kardeşlerimiz de toplumun emanetidir. Bizlere düşen önce engeli fark etmek, sonra iş birliği yapmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Özveri, sabır ve anlayış, herşeyin üstündedir"

Çocuklara erken yaşta farklı olana ve özel durumlara nasıl yaklaşması gerektiğinin öğretilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu durumun ders kitaplarında yer alması ve toplumun empatiye alışması gerektiğini söyledi.

"Empati yapmak insanları birbirine yaklaştırır, iletişimi güçlendirir, güven inşa eder." diyen Erdoğan, gelişmişliğin de bir göstergesi olan, bu konuda farkındalığa erişmiş bir toplum yapısı inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Atamada kadro alacakları kutlayan Erdoğan, "İnanıyorum ki, her biri kendi işinde başarılı olacak, ülkemize büyük hizmetler yapacaklardır. Aynı zamanda tüm aileleri de tebrik ediyorum. Özveri, sabır ve anlayış, her şeyin üstündedir. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramına da değinerek, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Vatandaşlardan trafik kurallarına riayet konusunda her zamankinden çok daha fazla dikkat göstermeleri ricasında bulunan Erdoğan, "Mutluluk ve kavuşma günleri olan bayramları, acı ve ayrılıkla gölgelememek için lütfen yollarda sabırlı olalım." dedi.

Emine Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesini kazanan Fulya'ya hediye

Konuşmasının ardından Erdoğan, Lisansüstü Yerleştirme Sınavları'nda (LYS) 5 puan türünde Türkiye birincisi olan ve Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü kazanan görme engelli Fulya Akkaya'ya hediye verdi.

Erdoğan, genç kız ve annesiyle bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Emine Erdoğan'a tablo armağan etti.

Erdoğan, Sarıeroğlu ve Kaya'nın, törenin sonunda bilgisayar tuşuna basarak başlattığı kurayla 2 bin 545 engelli kamu kurum ve kurumlarına yerleştirildi.

Muhabir: Özcan Yıldırım