İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO, "Bizim Mahalle" adıyla duyurduğu Küçükçekmece'deki arsasının 2. etap ihalesini kazanan Dağ Mühendislik Müteahhitlik Ticaret ve Sanayi AŞ ile imzaları attı.

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, ortaklığın 1 milyon metrekarelik Bizim Mahalle arazisinin 118 bin 98,99 metrekarelik bölümünü kapsayan 2. etap ihalesini kazanan Dağ Mühendislik oldu.

Şirket, arsa satışı karşılığında, toplam satış geliri olarak 2 milyar TL, Emlak Konut payı olarak da 551 milyon TL taahhüt etti. Bu kapsamda, Emlak Konut ile Dağ Mühendislik arasında imza töreni de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Dağ Mühendislik ile imzaları atmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, insan ve şehir odaklı yaklaşımla yatay mimarinin hakim olacağı projenin, bulunduğu bölgeye değer katacağını bildirdi.

Türkiye ekonomisinin düzenli büyüme ivmesi yakaladığına işaret eden Yetim, şunları kaydetti:

"2. çeyrek rakamlarında 5,1 gibi büyüme oranı görüyoruz. Beklentiler 3. çeyrek rakamlarının daha da yukarıda olacağı yönünde. Bizler de yaptığımız yatırımlarla ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2017 hedeflerimizi açıklarken bu yıl için 10 milyar TL'lik ihale yapacağımızı belirlemiştik. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz 9 dev ihale ile yaklaşık 13,2 milyar TL'lik bir değere ulaştık. Atılacak tüm adımları ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Bugün burada atmış olduğumuz imzaların başta ülkemize, kurumumuza ve Dağ Mühendislik'e ayrıca projemizde yaşayacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki hem İstanbul'umuza hem sektöre değer katacak bir yatırım olacak."

Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dağ da Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştirecekleri projenin ihalesini kazanmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bugüne kadar Dağ Mühendislik olarak 8 bin konutun inşasına imza attıklarını aktaran Dağ, şu anda halen Emlak Konut güvencesiyle Tual Bahçekent ve Tual Adalar projesinin inşasını sürdürdüklerini bildirdi.

Dağ, yatırımlarında her zaman ülkeye olan güvenlerini öne koyarak hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bu ihalede olduğu gibi, bundan sonra katılacağımız ihalelerde de aynı anlayışla hareket edeceğiz. İmzaların her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



