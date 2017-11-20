Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106123
ALTIN
161.431
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1496
EURO
4.5807
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları...
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Emlak Konut ile Dağ Mühendislik "Bizim Mahalle" için imzaları attı

- Emlak Konut GYO'nun "Bizim Mahalle" adıyla duyurduğu Küçükçekmece'deki arsasının 2. etap ihalesini kazanan Dağ Mühendislik, satış geliri olarak 2 milyar TL, Emlak Konut payı olarak da 551 milyon TL taahhüt etti

Emlak Konut ile Dağ Mühendislik "Bizim Mahalle" için imzaları attı

- Emlak Konut GYO'nun "Bizim Mahalle" adıyla duyurduğu Küçükçekmece'deki arsasının 2. etap ihalesini kazanan Dağ Mühendislik, satış geliri olarak 2 milyar TL, Emlak Konut payı olarak da 551 milyon TL taahhüt etti

20 Kasım 2017 Pazartesi 12:05
Emlak Konut ile Dağ Mühendislik

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO, "Bizim Mahalle" adıyla duyurduğu Küçükçekmece'deki arsasının 2. etap ihalesini kazanan Dağ Mühendislik Müteahhitlik Ticaret ve Sanayi AŞ ile imzaları attı.

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, ortaklığın 1 milyon metrekarelik Bizim Mahalle arazisinin 118 bin 98,99 metrekarelik bölümünü kapsayan 2. etap ihalesini kazanan Dağ Mühendislik oldu.

Şirket, arsa satışı karşılığında, toplam satış geliri olarak 2 milyar TL, Emlak Konut payı olarak da 551 milyon TL taahhüt etti. Bu kapsamda, Emlak Konut ile Dağ Mühendislik arasında imza töreni de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Dağ Mühendislik ile imzaları atmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, insan ve şehir odaklı yaklaşımla yatay mimarinin hakim olacağı projenin, bulunduğu bölgeye değer katacağını bildirdi.

Türkiye ekonomisinin düzenli büyüme ivmesi yakaladığına işaret eden Yetim, şunları kaydetti:

"2. çeyrek rakamlarında 5,1 gibi büyüme oranı görüyoruz. Beklentiler 3. çeyrek rakamlarının daha da yukarıda olacağı yönünde. Bizler de yaptığımız yatırımlarla ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2017 hedeflerimizi açıklarken bu yıl için 10 milyar TL'lik ihale yapacağımızı belirlemiştik. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz 9 dev ihale ile yaklaşık 13,2 milyar TL'lik bir değere ulaştık. Atılacak tüm adımları ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Bugün burada atmış olduğumuz imzaların başta ülkemize, kurumumuza ve Dağ Mühendislik'e ayrıca projemizde yaşayacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki hem İstanbul'umuza hem sektöre değer katacak bir yatırım olacak."

Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dağ da Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştirecekleri projenin ihalesini kazanmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bugüne kadar Dağ Mühendislik olarak 8 bin konutun inşasına imza attıklarını aktaran Dağ, şu anda halen Emlak Konut güvencesiyle Tual Bahçekent ve Tual Adalar projesinin inşasını sürdürdüklerini bildirdi.

Dağ, yatırımlarında her zaman ülkeye olan güvenlerini öne koyarak hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bu ihalede olduğu gibi, bundan sonra katılacağımız ihalelerde de aynı anlayışla hareket edeceğiz. İmzaların her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


Anahtar Kelimeler:
Bizim MahalleEmlak KonutGayrimenkul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK/PYD İdlib'deki TSK gözlem noktasına havan topuyla saldırdı
PKK/PYD İdlib'deki TSK gözlem noktasına havan topuyla saldırdı
PKK/PYD İdlib'deki TSK gözlem noktasına havan topuyla saldırdı
PKK/PYD İdlib'deki TSK gözlem noktasına havan topuyla saldırdı
Bir asırdır turist çeken antik kent
Bir asırdır turist çeken antik kent
KDK'dan diyabet hastalarına 'müjdeli' karar
KDK'dan diyabet hastalarına 'müjdeli' karar
Otokar, Endüstri 4.0'ın Türkiye'ye etkisini masaya yatırdı
Otokar, Endüstri 4.0'ın Türkiye'ye etkisini masaya yatırdı
Diş hekimliğinden sahnelere uzanan serüven
Diş hekimliğinden sahnelere uzanan serüven
Bosna'daki savaşın kapanmayan yarası: Mayınlı araziler
Bosna'daki savaşın kapanmayan yarası: Mayınlı araziler
İdlib'teki TSK üssüne PKK saldırısı; Anında susturuldu
İdlib'teki TSK üssüne PKK saldırısı; Anında susturuldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim