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Emlak Konut'un "Kuzey Yakası"ndaki ofisler 349 bin liradan satışa çıkıyor

- Emlak Konut GYO'nun İstanbul Başakşehir'de yükselen "Kuzey Yakası" projesinde yer alan ofisler, yarından itibaren 349 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

Emlak Konut'un "Kuzey Yakası"ndaki ofisler 349 bin liradan satışa çıkıyor

- Emlak Konut GYO'nun İstanbul Başakşehir'de yükselen "Kuzey Yakası" projesinde yer alan ofisler, yarından itibaren 349 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

08 Eylül 2017 Cuma 16:02
Emlak Konut'un

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO'nun İstanbul Başakşehir'de yükselen "Kuzey Yakası" projesinde yer alan ofisler, yarından itibaren 349 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Başakşehir'de, içerisinde 373 ofis, ticari alan ve otelin yanı sıra birçok sosyal donatıyı da barındıran "Kuzey Yakası" adında yeni bir yaşam alanı kuruyor.

Kuzey Yakası'nda yer alan ofisler yarından itibaren 349 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kent yaşamına değer katan, halka daha yaşanabilir alanlar oluşturabilme vizyonuyla sektöre yön veren projelere imza atmaya çalıştıklarını bildirdi.

Şirket olarak Başakşehir bölgesinde yaklaşık 13 bin bağımsız bölüm, ulaşım, altyapı ve gerekli sosyal donatıların inşasını gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye devam ettiklerini aktaran Kurum, "Başakşehir, konum itibariyle 3'üncü havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, entegre sağlık kampüsü, stadyumlar, resmi kurum binaları ve üniversite gibi devletimizin büyük ölçekli yatırım projeleri ile her geçen gün değerine değer katan bir bölge olma özelliğini hiçbir zaman kaybetmeyecek potansiyeliyle ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kurum, merkez olarak planladıkları alanda 5 bin kişilik cami ile birlikte aynı zamanda Halkalı-3'üncü havalimanı metrosu, Başakşehir-Kayaşehir metrosu, Başakşehir-Olimpiyat tramvay duraklarını ve otoparkları barındıran 25 bin metrekare alanlı meydan projelerinin yapımının devam ettiğini bildirdi.

Başakşehir'de İstanbul'un iş ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirdiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bölge ile uyum sağlayacak, doğa ile iç içe az katlı ofis ve ticari ünitelerin olduğu proje ile iş yaşamını Kuzey Yakası'nda yeniden yorumluyoruz. Kuzey Yakası içerisinde ofisler ve ticari alanların yanı sıra otel, spor kompleksi, konser salonu, sosyal tesisler, çocuk alanları ve hayvanat bahçesi gibi faaliyet alanlarının dışında bir de dünya metropollerinde görmeye alıştığımız devasa bir şehir parkı yer alıyor. "


- Projenin 7 blokunda ticaret ve ofis işlevi tanımlandı


Verilen bilgiye göre, Kuzey Yakası, hayvanat bahçesinden ofislere, kongre merkezinden otele benzeri dünya metropollerinde olan şehir parkına kadar birçok farklı konsepti bünyesinde barındırıyor. Söz konusu proje, toplamda 10 blokta yatay mimari konsepti ile az katlı geliştirildi.

Projenin 7 blokunda ticaret ve ofis işlevi tanımlanırken, geriye kalan 2 bloku otel ve kongre merkezine, 1 bloku ise içerisinde spor salonu ve kapalı yüzme havuzu bulunan spor tesisine ayrıldı. Proje kapsamındaki otel bloku 153 adet odası, beraber çalışabileceği kongre merkezi ve fitness-sauna-havuz gibi sosyal alanlarıyla hizmet verecek.

Kongre merkezi 600 kişilik konferans salonu, 143 kişilik toplantı odası, 83 kişilik seminer salonu, 400 metrekarelik fuaye ve 2 bin 100 metrekarelik lobi alanından oluşuyor.


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Emlak Konut
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