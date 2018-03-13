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Emniyette terfi sınavı takvimi belli oldu

Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfisine imkan sağlayacak sınavlar için takvim belirlendi.

Emniyette terfi sınavı takvimi belli oldu

Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfisine imkan sağlayacak sınavlar için takvim belirlendi.

13 Mart 2018 Salı 16:40
Emniyette terfi sınavı takvimi belli oldu

ANKARA (AA) - Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfisini belirleyecek sınavlar için takvim hazırlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca, rütbe terfi sınavları kapsamında yazılı ve sözlü sınav ile hizmetiçi eğitim ve eğitim sonu sınavı yapılacak.

Tüm illerde yarın yapılacak rütbe terfi yazılı sınavına, 841'i 3. sınıf emniyet müdürü, 819'u 4. sınıf emniyet müdürü, 525'i emniyet amiri, 238'i başkomiser, 248'i komiser ve bin 257'si komiser yardımcısı olmak üzere toplam 3 bin 928 personel girecek.

Yazılı sınavda başarılı olan personel, 19-27 Mart tarihlerinde sözlü sınava katılacak.

Sözlü sınavı da başarıyla geçen personele 9-14 Nisan tarihlerinde hizmetiçi eğitim verilecek. Daha sonra eğitim alan personel, 18 Nisan'da hizmet içi eğitim sonu sınavına katılacak.

Muhabir: Sertaç Bulur, Orhan Onur Gemici

Anahtar Kelimeler:
EmniyetRütbe TerfiTürkiye
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