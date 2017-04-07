Emojilerin Atası: Hiyeroglifler

Bilinen En Büyük Hiyeroglif Yazısı
Mısırlılar tarafından kullanılan, resimli yazı dili denildiğinde akla gelen ve farklı tarzları ile kullanım alanları değişiklik gösteren hiyeroglifler uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Kolayca ayırt edilebilen ve her görselin bir sesi ya da yazıyı temsil ettiği hiyeroglif yazısında yazı soldan sağa ya da yukardan aşağı farklı şekillerde yazılabilir. Yazının hangi yönde yazıldığı ise yazı içeriğinde bulunan canlı sembollerinin yüzünün baktığı yön ile tayin edilmekteydi. 700’ü aşkın sembolden oluşan resimli yazısı dili zor okunan ve yazılan bir dil olduğundan dolayı dönemsel olarak incelendiğinde kullanılan bölgelerde okuma-yazma oranının oldukça az olduğu gözlemlenmiştir. Hiyeroglif bir sanat olarak incelenirken bu yazı diline hakim olmak isteyenlerin uzun yıllar boyunca eğitim alması gerekmiştir. Yazıcılık gibi önemli bir mesleğin ortaya çıkmasının nedeni bu dilin herkes tarafından öğrenilememesidir. Papirüsler üzerinde farklı teknikleri olan hiyeroglifler 3 genel yazım tipi ile incelenmektedir. Hieratik adı verilen ve hiyeroglif el yazısı olarak da bilinen yazı tipi yazıcılar ve rahipler tarafından kayıt tutma amacıyla kullanılmıştır. Halk arasında günlük yazı dilinde basit hali ile kullanılan hiyerogliflere demotik adı verilir. Hristiyan Mısırlıların kullandığın ve 6 harflik ekleme ile güncellenen yazı tipine koptik adı verilmektedir. Hristiyan Mısırlılar yani Kıptiler tarafından geliştirilen bu yazı Kıpti Kilisesi tarafından kullanılmaktadır. Oldukça zorlu bir yazı dili olan hiyeroglifler resimli yazı dilinin temelini oluştururken sahip oldukları zorluk nedeniyle daha sistematik yazı dillerinin ortaya çıkmasını da sağlamıştır.
Emojiler ve Hiyeroglifler Arasında Benzerlikler
Hiyerogliflerin kullanım amacı insanların kendilerini yazılı olarak ifade edebilmesini sağlamaktır. Bununla birlikte hiyeroglifler bir sesi veya kelimeyi ifade edebilirken aynı zamanda duyguları ifade etmek için kullanılabilirler. Bu noktada günümüzde hala hiyeroglifler ile anlaşabildiğimizi düşünmek garip olmaz. Yaygın bir şekilde kullanılan, şarkı sözlerinin bile kelimelerden bağımsız ifade edilebildiğini gösteren emojiler son dönemlerde mobil cihazların kullanımının artması ile birlikte daha popüler bir hale geldi. Öyle ki yeni nesil emojiler dünya ve ülke gündemine göre değişiklik gösterebiliyor. Yakın zamanda ırkçılığı ortadan kaldırmak için bir adım olarak atılan farklı ten rengine sahip insan emojilerinin yanı sıra firmaların kendilerini ifade etmek için hazırladığı özel emojiler bu alanda yaşanan gelişmelerden bazıları. İnsanlar kendilerini yazılı olarak ifade ederken mimiklerini kullanamadıkları ya da vurgu yapamadıkları için daha gerçekçi bir iletişim kurmanın yollarını aramaktadır. Emojiler ise bunu sağlayacak kadar geniş bir duygu ve durum yelpazesine sahiptir. Günümüzde emojilerin anlamlarını da kısaltma olarak kullanan ve kelimeleri emojilerle bütünleştiren geniş bir kitle vardır. Emoji kullanımın artmasını rahatsız edici bulan bir kitle olduğu gibi bunun aksini iddia eden de bir kitle var. Sonuçta kim ne derse desin her gün milyonlarca emoji insanlar tarafından duygularını ifade etmek amacıyla kullanılıyor. Emojiler artık o kadar yaygın ki sosyal medya platformları bile ikonik butonlarını emojilerle güçlendirmeye ve insanlara yenilik sunmaya çalışıyor.