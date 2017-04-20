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20 Nisan 2017 Perşembe 17:16

En yakın arkadaşının eşini kaçıran imam, meslekten atıldı

Mahallenin imamı, en yakın arkadaşının iki çocuk annesi kadınla önce aşk yaşadı, sonra da alarak kayıplara karıştı.

En yakın arkadaşının eşini kaçıran imam, meslekten atıldı
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En yakın arkadaşının eşini kaçıran imam, meslekten atıldı

Bursa İznik'te yakın arkadaşının eşi üstelik te iki çocuk annesi kadınla aşk yaşayan imam Mustafa T. memuriyetten atıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde Elbeyli Köyü'nde imamlık yaparken arkadaşının eşi 2 çocuk annesi Funda Ş. ile kaçan 43 yaşındaki Mustafa T., Diyanet İşleri Başkanlığı'nca meslekten ihraç edildi.

İznik İlçesi'ne bağlı Elbeyli Köyü'nde 2 çocuk babası imam Mustafa T. iddiaya göre geçen Eylül ayında arkadaşı Mehmet Ş.'nin eşi Funda Ş.'yi kaçırdı. Bunu öğrenen 2 çocuk babası Mehmet Ş., Aile Mahkemesi'ne açtığı dava sonucu eşinden boşanırken Mustafa T. hakkında Diyanet işleri Başkanlığı Teftkiş Kurulu'nca soruşturma başlatıldı. Bursa'ya gelen ve incelemelerde bulunan müfettişlerin raporu sonucu Mustafa T. meslekten ihraç edildi. Olayın duyulması ardından eşi ve iki çocuğu ile Bursa'dan ayrılan Mustafa T.'nin, kaçırıp dini nikah ile birlikte yaşadığı öne sürülen Funda Ş.'yi ise genç kadının akrabalarına bıraktığı ifade edildi.
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