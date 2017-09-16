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Endonezya'da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam protesto edildi

Endonezya'da özgürlük simgesi olan Monas Meydanı’nda toplanan çok sayıda gösterici, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı protesto etti.

Endonezya'da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam protesto edildi

Endonezya'da özgürlük simgesi olan Monas Meydanı’nda toplanan çok sayıda gösterici, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı protesto etti.

16 Eylül 2017 Cumartesi 14:40
Endonezya'da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam protesto edildi

CAKARTA (AA) - Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalara) yönelik katliamlar ve şiddet olayları, Endonezya'da protesto edildi.

Başkent Cakarta'daki ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Meydanı’nda toplanan çok sayıda gösterici, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırılara tepki gösterdi.

"Arakanlı Müslümanlara yardım", "İnsanlığa sahip çık" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, salavat ve tekbirler getirerek Arakanlı Müslümanlar için dualar etti.

Gösterilerde ayrıca, Arakanlı Müslümanlara destek için yardım sandıkları da kurularak yardım toplandı.

Ülke genelinde Arakanlı Müslümanlara destek amacıyla yardım kampanyaları devam ederken, Endonezya hükümeti de şimdiye kadar Myanmar'daki katliamlardan Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara 34 ton yardım malzemesi gönderdi.

Muhabir: Adem Şalvarcıoğlu

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarDünyaEndonezyaKatliamMyanmarRohingya
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