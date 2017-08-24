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Endonezya’da 'Erdoğan Dostu' sosyal medya hesabına büyük ilgi

Endonezya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hayranı 4 kişi tarafından kurulan hesabın takipçi sayısı 250 bine ulaştı. Hesap, ülkede birçok resmi hesabı geride bıraktı.

Endonezya’da 'Erdoğan Dostu' sosyal medya hesabına büyük ilgi

Endonezya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hayranı 4 kişi tarafından kurulan hesabın takipçi sayısı 250 bine ulaştı. Hesap, ülkede birçok resmi hesabı geride bıraktı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:54
Endonezya’da 'Erdoğan Dostu' sosyal medya hesabına büyük ilgi

CAKARTA (AA) – Adem Şalvarcıoğlu/Mahmut Atanur - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezyalı hayranları tarafından açılan sosyal medya hesabı "Erdoğan Dostu" büyük ilgi görüyor.

Erdoğan hayranı 4 Endonezyalı tarafından kurulan yerel dilde "Sahabat Erdogan (Erdoğan Dostu)" adlı Facebook hesabının takipçi sayısı 250 bine ulaştı.

Hesap, Türkiye ve Erdoğan hakkındaki haberlerin sağlıklı bir şekilde Endonezyalılara ulaştırılmasını amaçlıyor.

Hesap yöneticilerinden Gibraltar Hilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Biz Müslümanlar olarak Erdoğan’ın doğru bir liderlik yaptığını düşünüyoruz. Türkiye üzerinde oynanan oyunları deşifre etmek ve doğru bilgilerin Endonezya’ya ulaşmasını sağlamak amacıyla bu hesabı açtık. Bu hesap, ülkedeki birçok resmi kurumdan daha çok takipçiye sahip. Bu da bizim doğru bir iş yaptığımızı ve Endonezyalıların Türkiye sevgisini gösteriyor.” dedi.

Hilal, hesabı 2014'te açtıklarını belirterek, “Hesabımız hiçbir profesyonel destek almadan büyük bir kitleye ulaştı. Bu kitle de her geçen gün artmaya devam ediyor. Hesabımız sadece Endonezya’da değil, Malezya, Myanmar ve Bangladeş gibi komşu ülkelerden de takip ediliyor.” diye konuştu.

“Erdoğan’ın davasına inanıyoruz”

Hilal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüdüğü yolda yalnız olmadığını vurgulayarak, “Biz Endonezyalı Müslümanlar olarak bu hesapla Erdoğan’ın ve Türkiye’nin yalnız olmadığını ortaya koymak istedik. Takipçilerimizin sayısı ve tepkilerinden de bunu gördük. Özellikle Endonezya’da yabancı medya aracılığıyla ortaya atılan Türkiye aleyhindeki bazı yalan yanlış bilgilerin doğrusunu hesabımızda paylaşarak yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye çalışıyoruz.” dedi.

'Kaynak olarak AA’yı kullanıyoruz'

Referans olarak Anadolu Ajansı (AA) haberlerini aldıklarını dile getiren Hilal, “Özellikle de devlete bağlı birimlerin bilgilerini kullanıyoruz. Paylaşımlarımızda AA’nın yaptığı haberleri doğrudan Endonezya diline tercüme ederek paylaşıyoruz. AA'yı güvenilirliği için tercih ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Haber sitesi kuruyoruz”

Facebook hesabının kurucuları, açtıkları internet sitesinden de takipçi kitlesini büyütmeyi hedefliyor.

Hesabın büyük ilgi gördüğüne ve olumlu tepkiler aldıklarına dikkati çeken Hilal, bu kadar ilerlemişken yaptıkları çalışmaları bir internet sitesine taşıdıklarını ve sitenin halihazırda test aşamasında olduğunu söyledi.

Osmanlı ve Türkiye’yi tanıtıyorlar

Hilal, aynı zamanda Türk kültürü, Türkiye'nin turistik yerleri ve Osmanlı’yı tanıtan paylaşım da yaptıklarını belirterek, ”Türkiye zor zamanında her zaman Endonezya’nın yanında oldu. İki ülke arasındaki ilişkiler, Osmanlı zamanına dayanmaktadır. Osmanlı tüm Müslüman dünyası için önem taşımakta. Bu nedenle Endonezya’da Osmanlı İmparatorluğu'nu az tanıyan kişilere yaptığımız paylaşımlarla bilgi vermeye çalışıyoruz. Ayrıca iki ülke ilişkilerinin daha da artması için Türkiye hakkında hemen hemen her şeyi görsel olarak paylaşıyoruz.” şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaErdoğan DostuGibraltar HilalSahabat ErdoğanSosyal MedyaSosyal Medya Hesabı
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