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Endonezya’dan Myanmar’a 'Arakan' için çözüm önerisi

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Myanmarlı mevkidaşı Suu Çii'ye Arakan krizinin durdurulması için öneride bulundu.

Endonezya’dan Myanmar’a 'Arakan' için çözüm önerisi

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Myanmarlı mevkidaşı Suu Çii'ye Arakan krizinin durdurulması için öneride bulundu.

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:02
Endonezya’dan Myanmar’a 'Arakan' için çözüm önerisi

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Myanmarlı mevkidaşı Aung San Suu Çii ile görüşerek Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin son bulması için çözüm önerisi sundu.

Myanmar’da temaslarda bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Suu Çii ile bir araya geldi.

Arakan krizinin ele alındığı görüşmede, Myanmar’ın Arakan (Rakhine) eyaletindeki krizden endişe duyduklarını belirten Marsudi, 4+1 maddelik çözüm önerisinde bulundu.

Marsudi, mevkidaşına, barış ve istikrarın sağlanması, şiddetten kaçınılması, din ve ırk ayrımı yapılmaksızın bölge halkının korunması ve insani yardımların erişimine izin verilmesini teklif etti.

Bu dört maddenin, insani krizin ve güvensizlik ortamının artmasını önlemek için temel unsurlar olduğunun altını çizen Marsudi, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ın başkanlığını yürüttüğü Arakan Danışma Komisyonu’nun sunduğu tavsiye raporunun hızlıca yerine getirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Görüşmede, Arakan eyaletinde Endonezya’nın sağlık hizmetleri sunumu, ekonomi ve eğitim gibi alanları kapsayan ve bölgeyi kalkındırmayı amaçlayan yatırımlar da ele alındı.

Buradaki temaslarının ardından Bangladeş’in başkenti Dakka’ya geçecek olan Marsudi, Arakanlı sığınmacıların durumunu görüşecek.

Muhabir: Mahmut Atanur

Anahtar Kelimeler:
ArakanDünyaEndonezyaEndonezya Dışişleri Bakanı Retno MarsudiMyanmar
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