Enerji giderinde ısı pompası ile yüzde 50 tasarruf

İSTANBUL (AA) - Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri Genel Müdürü Serhat Çınar, ısı pompalarının tek bir sistemle hem ısıtma hem soğutma hem de sıcak su ihtiyacını karşıladığını ve bu durumun tüketiciye büyük avantaj sağladığını belirterek, "Tüketici ısı pompası sayesinde enerji giderlerinde ortalama yüzde 50 tasarruf yapıyor. Faturalar yarı yarıya düşüyor." dedi.

Çınar, yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli kollarından olan ısı pompalarının 1800'lü yılların sonundan beri ABD'de, 1926'dan bu yana da Avrupa'da kullanılmaya başlandığını ancak Türkiye'ye 20 yıl önce geldiğini söyledi.

Isı pompalarının tek bir sistemle hem ısıtma hem soğutma hem de sıcak su ihtiyacını karşıladığını ve bu durumun tüketiciye büyük avantaj sağladığını dile getiren Çınar, toprağa sondaj yönteminde toprak altındaki suyun sadece ısısının transfer edildiğini, kalan suyun tekrar toprak altına gönderildiğini, kirletilmediğini bildirdi.

Çınar, hava kaynaklı ısı pompalarının ise Türkiye'de çok kullanılan bir sistem olduğunu, 2004 yılından itibaren Türkiye'de çok yayıldığını kaydederek, isteğe göre dışarıdaki sıcak veya soğuk havanın içeriye verildiğini anlattı.

Hava pompalarının klimanın daha gelişmiş versiyonu olduğunu dile getiren Çınar, ısı pompaları sayesinde ise tek bir sistemden ısıtma ve soğutma yapıldığını, ayrıca sıcak suyun da sağlanabildiğini aktardı.

Çınar, ısı pompası sisteminin uzun süre kullanılabildiğini, toprak altında yapılanların 100 yıl dayandığını, bina içindekilerin ise 35-40 senelik kullanım ömrünün olduğunu bildirdi.





- "Kendisini kısa sürede amorti ediyor"





Serhat Çınar, hava, toprak veya su kaynaklı ısı pompalarının kendi aralarında ayrıldığını, kurulumu kolay olan hava kaynaklı ısı pompasının birtakım avantajlarının bulunduğunu söyledi.

Çınar, "Hava kaynaklı ısı pompaları doğal gaza ve klima sistemlerine göre ısıtmada yüzde 30, soğutmada ise yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlar. Toprak ve su kaynaklı ısı pompaları ise ısıtma ve soğutmada yüzde 60 üzerinde tasarruf sağlamakta. Yani tüketici ısı pompası sayesinde enerji giderlerinde ortalama yüzde 50 tasarruf yapıyor. Faturalar yarı yarıya düşüyor." diye konuştu.

Isı pompalarının düşük ısı transferi, doğalgazın ise yüksek ısı transferi mantığıyla çalıştığını anlatan Çınar, ısı pompalarının daha ekonomik ve yüzde 100 çevreci olduğunu, koku ve patlama riskinin bulunmadığını aktardı.

Çınar, ısı pompalarının doğal gaz sistemlerine göre daha maliyetli olduğunu, ancak kısa sürede kendisini amorti ettiğini bildirdi.





- "Duyarlılık giderek artıyor"





Çınar, ısı pompalama sistemlerinin ısıtma, soğutma ve sıcak su gibi 3 ayrı işlevi gördüğü için kendisine harcanan parayı kısa sürede çıkardığını belirterek, "Böylece kullanıcı kazançlı çıkar. Otellerde 1,5-4 yıl, alışveriş merkezlerinde 1,5-3,5 yıl, konutlarda 3-6,5 yıl gibi kısa sürede kendini amorti eder." şeklinde konuştu.

Devletin ısı pompaları konusunda çok duyarlı olduğunu vurgulayan Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarına duyarlılık giderek artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bu işlerle çok ilgilenmeye başladı. Toprak, su ve hava ısıyı iyi saklayabiliyor ve bunun için dünyada ısı pompaları ön plana çıkıyor. Çünkü ciddi bir ekonomi sağlıyor ve havayı kirletmiyor. Yakında ısı pompalarını dünyanın her yerinde göreceğiz. Devletimiz bu konuda duyarlı ama tüketicinin bilinçlenmesi adına daha fazla çalışma yapılabilir."

Çınar, Türkiye'nin enerji konusunda 55 milyar dolar gibi ciddi ithalat gideri olduğunun altını çizerek, ısı pompaları sayesinde burada ciddi bir tasarruf yapılabileceğini ve ekonomiye önemli bir katkı sağlanabileceğini söyledi.



