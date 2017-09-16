Engelli çocukları hayata hazırlıyorlar

HAYDARABAD (AA) - Hindistan'ın Haydarabad kentinde açılan İdeal Information Centre For Disabled Okulu'nda Hindistanlı Müslüman engelli öğrenciler hayata hazırlanıyor.

Haydarabad'ın Azampura bölgesinde Telengana Orta Öğretim Kuruluna bağlı Cemaat-i İslami tarafından açılan ve 7 sınıftan oluşan okulda, hayırseverlerin desteğiyle engelli Müslüman çocuklara eğitim veriliyor.

Tüm ihtiyaçları Hindistan'daki hayırsever Müslümanlar tarafından karşılanan okulda görme, zihinsel ve bedensel engelli 100'ü aşkın çocuğa engel gruplarına yönelik özel eğitim hizmeti sunuluyor.

"Hedefimiz bu hassas gruplara karşı duyarlılığı arttırmak"

Okul Müdürü Atikur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun tüm ihtiyaçlarının hayırsever Müslümanlar tarafından karşılandığını söyledi.

Hindistan'da engellilere yönelik duyarsızlığın söz konusu olduğunu belirten Rahman, "Hindistan'da bilhassa bu öğrencilere karşı bir duyarsızlık ve ilgisizlik söz konusu. Temel hedefimiz aileler ve toplumda bu hassas gruplara karşı duyarlılığı arttırmak." dedi.

Gazete ve televizyonlara reklam vererek ailelere ulaştıklarını dile getiren Rahman, bu vesileyle engelli çocukların eğitiminin mümkün olduğunu ailelere anlattıklarını belirtti.

Farklı alanlarda kurslar açıyorlar

Atikur Rahman, okulda engellilere yönelik eğitimlerin yanı sıra meslek edindirme kursları da düzenlediklerini aktardı.

"Kendilerinden umudu kesmiş ama aynı zamanda bir şeyler yapmayı bekleyen mental hastalıklı öğrencilerimiz için meslek edindirme pratikleri uygulayarak onları yaşama döndürmeye çalışıyoruz. Örneğin; telefon ve bilgisayar tamirciliği gibi. Bu çabalarımızın sonucunda şu ana kadar 40 zihinsel engelli öğrencimiz meslek edinerek bir kısmı özel bir kısmı da kamu sektöründe çalışmaya başladı." ifadelerini kullanan Rahman, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin bir takım İslami esasları da öğrenmeleri gerektiği inancıyla onlara İslam, Allah ve Peygamberi de anlatıyoruz. Öğrenciler simgesel bir dille İslam'ı öğreniyor. En önemli problem ailelerin ve çocukların simgesel dili bilmemeleri. Çabalarımız sonucu öğrencilerimiz simgesel dili öğrenerek İslam ve esaslarını öğrenmeye, tanımaya başlıyorlar. Kendilerini ifade edebilecek duruma gelen öğrenciler meslek de edinerek gelire kavuşuyor, ailelerinde destek olabilecek konuma geliyorlar."

Muhabir: Selman Tür