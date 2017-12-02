Engelli hastalarda ağız-diş bakımı ve tedavileri

İSTANBUL (AA) - Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Recep Eşkar, "Engellilerde genel sağlık sorunları yaşamı etkilediğinden, ağız ve diş sağlığı ikinci planda kalıyor, bu da kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle engelli kişiler ağız ve diş sağlığı bakımından yüksek risk grubunda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Eşkar, engelli hastalarda ağız ve diş bakımına ilişkin yaptığı açıklamada, engellilerde genel sağlık sorunlarının yaşamı etkilediğinden, ağız ve diş sağlığının ikinci planda kaldığını belirterek, bunun da kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Bu nedenle engelli kişilerin ağız ve diş sağlığı bakımından yüksek risk grubunda yer aldığını ifade eden Eşkar, şunları kaydetti:

"Özellikle zihinsel engelli hastalarda en küçük bir diş tedavi hizmeti bile genel anestezi altında ameliyathane ortamında bir ekip ile gerçekleştirilmek zorunda olduğu için tedavi oldukça zor ve pahalı olabiliyor. Halbuki koruyucu diş hekimliği uygulamaları dediğimiz koruyucu ve önleyici tedavilerle, bu aşamaya gelmeden önlem alınabiliyor. Bu nedenle koruyucu diş hekimliği uygulamaları engelli bireylerin tedavisinde çok büyük önem taşıyor."

Eşkar, engelli bireylerde ağız ve diş sağlığını korumak ve sorunlarıyla başa çıkabilmek için özel ilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyulduğunu aktararak, "Diş tedavisi için gelen hastalarda görebildiğimiz ağrı ve dişlere yapılacak işlem nedeniyle karşılaşılan huzursuz tavırlar engelli hastalarda da sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bu nedenle diş hekiminin engelli bireylerin diş tedavileri konusunda deneyimli olması ve sıcakkanlı tavırlarıyla hastaya güven vermesi tedavi sürecini kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Eğer ki engelli hasta bir çocuk ise mutlaka pedodonti uzmanının klinik muayenesinden geçmesi gerektiğini ve pedogojik formasyona sahip pedodonti uzmanı eşliğinde tedaviye devam edilmesi gerektiğini belirten Eşkar, anestezi altında diş tedavilerinin mümkün olduğunu, ancak bu uygulamaların mutlaka tam donanımlı bir ameliyathane ve anestestezi hekimi gözetimi altında olması gerektiği anlattı.

Eşkar, engelli hastalara ve yakınlarına ağız ve diş sağlığı için şu önerilerde bulundu:

"Her gece yatmadan önce en az 2 dakika boyunca dişler mutlaka fırçalanmalıdır. 6 ayda bir rutin diş hekimi kontrolüne gidilmelidir. Fissür Sealant (diş cilası) uygulaması ile dişlere sürülecek özel bir cila sürülerek gıda artıklarının birikerek çürük oluşumu engellenebilir. Beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmeli, şekerli ve asitli gıdalar yerine su ve süt tüketilmelidir. Elektrikli diş fırçaları kullanım kolaylığı sağlar bu nedenle bu tarz fırçaların kullanılmasında fayda var."