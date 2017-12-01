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Engelli sporcu sayısı yüzde 48 arttı

Türkiye'de lisanslı engelli sporcu sayısı son 5 yılda yüzde 48 arttı.

Engelli sporcu sayısı yüzde 48 arttı

Türkiye'de lisanslı engelli sporcu sayısı son 5 yılda yüzde 48 arttı.

01 Aralık 2017 Cuma 11:51
Engelli sporcu sayısı yüzde 48 arttı

ANKARA - HALİL İBRAHİM AVŞAR

Son yıllarda lisanslı engelli sporcu sayısındaki yükseliş, engelli insanların yaşama motivasyonunun artmasında, sporun önemli bir rol üstlendiğini gözler önüne serdi.

Bedensel Engelliler, Görme Engelliler, İşitme Engelliler ve Özel Sporcular Spor Federasyonlarının bünyesinde faaliyet gösteren lisanslı sporcu sayısı, son 5 yılda 13 bin 327 artış gösterdi.

Spor Genel Müdürlüğünün 2012 kayıtlarında 27 bin 825 olan lisanslı engelli sporcu sayısı, federasyonların güncel verilerine göre, yüzde 48 artarak 41 bin 152'ye yükseldi.

Lisanslı sporcu sayısında en büyük artış 4 federasyon arasında özel sporcularda yaşandı. Özel Sporcular Spor Federasyonunun lisanslı sporcu sayısı, bu süreçte 11 bin 678'den, 18 bin 648'e çıktı.

Ayrıca engelli lisanslı kadın sporcu sayısı 5 bin 443'ten, 9 bin 3'e, erkek sporcu sayısı da 22 bin 382'den, 32 bin 149'a ulaştı.

Son 5 yılda faal sporcu sayısı da arttı. 2012'de 4 federasyonun bünyesinde 8 bin 164 kişi faal spor yaparken, bu sayı 2017'de 12 bin 487'yi buldu.

"Şampiyonluklar sporcu sayımızı artırdı"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklama, branş sayısını 18'e yükselttiklerine dikkati çekerek, bunun sporcu sayısının artmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Hem takım hem de bireysel müsabakalarda bu yıl önemli başarılar elde ettiklerine işaret eden Uztürk, "Avrupa ve dünya şampiyonluklarının gelmesi de sporcu sayılarımızın artmasında etkili oldu. Engelli sporcularımız, imkan tanındığında neleri başarabileceklerini ispat ettiler. Özellikle 2017 yılı bu açıdan inanılmaz başarılarla dolu. 2017, federasyonumuzun altın yılı oldu." diye konuştu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ise sporcu sayısı açısından geldikleri noktanın önemli ancak yeterli olmadığını dile getirdi.

Gelecek yıllarda rakamları daha yukarıya çıkarmak istediklerini belirten Sayyıdan, "200'e aşkın spor kulübümüz var. Aktif bir şekilde faaliyetlere katılıyorlar. Federasyonumuzun yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi var. Dolayısıyla bugün geldiğimiz yerin önemli olduğunu düşünüyorum. Hem sporcu sayımızı hem de uluslararası organizasyonlardaki başarımızı bir üst seviyeye çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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