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"Engelsiz Mağaza" projesiyle Migros alışverişte engelleri kaldırıyor

- Yürüme engelli müşterilerin kullanımına uygun mağaza tasarımı, işaret dili bilen çalışan ve alışveriş destek hizmeti bulunan mağazalarını Engelsiz Mağaza olarak konumlandıran Migros, 12 ildeki 48 Migros ve Macrocenter mağazasında başlattığı projeyi tüm mağazalarına yaymayı hedefliyor

"Engelsiz Mağaza" projesiyle Migros alışverişte engelleri kaldırıyor

- Yürüme engelli müşterilerin kullanımına uygun mağaza tasarımı, işaret dili bilen çalışan ve alışveriş destek hizmeti bulunan mağazalarını Engelsiz Mağaza olarak konumlandıran Migros, 12 ildeki 48 Migros ve Macrocenter mağazasında başlattığı projeyi tüm mağazalarına yaymayı hedefliyor

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:50

İSTANBUL (AA) - Mağazalarında engelli ve yaşlı müşterileri için sunduğu ayrıcalıklı hizmetleri bir çatı altında toplayan Migros, "Engelsiz Mağaza" projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, engelli ve yaşlı müşterilerinin mağazalarda alışverişlerini keyifle gerçekleştirmeleri için “Engelsiz Mağaza” projesini hayata geçirdi.

Başlangıç olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Balıkesir, Edirne, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ’da bulunan 48 mağazasını “Engelsiz Mağaza” olarak konumlandıran Migros, engelli ve yaşlı müşterilerinin bu mağazalarında girişten çıkışa kaadr hiçbir engelle karşılaşmadan, rahatlıkla alışverişlerini tamamlamalarını amaçlıyor.

Engelsiz Mağaza konseptine uygun olan Migros ve Macrocenter mağazalarında işitme engellilere yardımcı olabilmesi için işaret dili bilen en az bir çalışan bulunuyor ve müşteriler bu çalışanları yakalarında işaret dili bildiklerini belirten rozetlerden ayırt edebiliyor.

Girişinde engelli araçlarının geçişini kolaylaştıran rampa ve korkuluk bulunan bu mağazaların raf aralıkları da tekerlekli sandalyelerin geçişine uygun olarak dizayn ediliyor. Yaşlı müşterilerin kullanımına yönelik tekerlekli sandalye de bulundurulan mağazalarda özel sinyalizasyonla belirtilen en az bir kasa ise tekerlekli sandalye geçişine uygun olarak 90 cm aralığında ve engelli müşterilerin geçişi için önceliklendirilmiş durumda bulunuyor.

Engelsiz mağazalarda engelli ve yaşlı müşteriler yardım talep etmesi durumunda bir Migros çalışanı, alışverişleri süresince kendilerine eşlik ederek yardımcı oluyor.

Migros yeni açılan mağazalarında bu kriterleri göz önünde bulundurarak kurulum yapmanın yanı sıra mevcut mağazalarında da Engelsiz Mağaza konseptini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Migros’un Engelsiz Mağazaları’nın listesine "www.migroskurumsal.com" web sitesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk-Sağlık sekmesi altından ulaşılabiliyor.


Anahtar Kelimeler:
Engelsiz MağazaMigros
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