'Enis Berberoğlu'nun müebbet hapsi istendi'

İSTANBUL (AA) - Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, Cumhuriyet Savcısı'nın esas hakkındaki mütalaasında, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin yeniden yargılanan müvekkilinin müebbet hapisle cezalandırılmasını istediğini söyledi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce büyük salonda kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan duruşmaya, saat 15.00'e kadar ara verildi.

Duruşma hakkında basın mensuplarına bilgi veren Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, duruşmada, Cumhuriyet Savcısı'nın esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını belirtti.

Ergün, savcının mütalaasında, Berberoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunu düzenleyen 330. maddesi uyarınca müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiğini kaydetti.

Murat Ergün, "Mütalaanın bu maddeden yazılması hukuki gelişmelerin savcılık tarafından dikkate alınmadığını göstermektedir. Ama bu mütalaa mahkemeyi bağlamaz." dedi.

Muhabir: Filiz Kınık