'Erasmus+' için öğrencilere 5 proje

ANKARA (AA) - Ahmet Sertan Usul - Ankara Yenimahalle Atatürk Ortaokulunca, öğrencilerin okullarda karşılaştığı şiddet, akran zorbalığı, öğrenme güçlüğü gibi sorunların çözümü için Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen "Eramus+ Programı" kapsamında beş proje uygulanıyor.

Ankara Yenimahalle Atatürk Ortaokulu Müdürü Mustafa Tankuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokul çağındaki öğrencilerin yaşadığı temel sorunların çözümü için çalışma yaptıklarını belirterek, uygulanan projelerin öğrencilere canlılık kattığını ve onları motive ettiğini söyledi.

AB Bakanlığının "Erasmus+ Programı" kapsamındaki projelere hibe desteğinde bulunduğunu aktaran Tankuş, "Okulumuzda bu kapsamda projeler uyguluyoruz. Çocuklarımız okulda faaliyet istiyorlar. Uygulamalar yapmak istiyorlar. Biz bu manada projelerin ciddi faydalarını görüyoruz. Çocuklarımıza, geleceğimize yatırım yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tankuş, ilk olarak 2016'da AB ülkeleri ile birlikte "Erasmus+ Programı" kapsamında, "Kültürel Miras ve Geleneksel Oyunlar", "Daha Barışçıl Okullar" ve "Geleceğini Nasıl Planlarsın?" projelerini uygulamaya başladıklarını belirterek, bu yıl "Akran Zorbalığını Durdurmak İçin Bugün Harekete Geç" ve "Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencileri Destekleme" projelerini de hayata geçirdiklerini bildirdi.

Tüm öğrencilerin proje faaliyetlerine katılımını sağlamak için öğretmen ve velilerle birlikte çalıştıklarını belirten Tankuş, "Ankara'da 5 Erasmus+ projesini aynı anda uygulayan tek okuluyuz. Bu kapsamda öğrencilerimiz için seminerler, etkinlikler, geziler düzenliyoruz. Proje kapsamında öğrencilerimizi, öğretmenleriyle birlikte yurt dışına gönderiyoruz. Bu sayede AB ülkelerindeki okullarda yapılan uygulamaları görme imkanı buluyorlar." dedi.

"Pozitif okul iklimi oluşturmayı amaçlıyoruz"

Proje uygulamalarından sorumlu, okulun Psikolojik Danışmanı Yeter Akbıyık, ortaokul çağındaki çocukların temel sorunlarından birinin kendilerini ifade etme yöntemlerini bilmemeleri olduğuna işaret ederek, bu durumun beraberinde şiddeti ve zorbalığı doğurduğunu vurguladı.

Bu yıl akran zorbalığını durdurmak için uyguladıkları projeyle öğretmenlerin farkındalığını artırmayı, akranlar arasında köprüler kurmayı ve pozitif okul iklimi oluşturmayı amaçladıklarını belirten Akbıyık, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yönelik projeyle de öğrencilerin çevresiyle iletişimlerinin güçlendirilmesine ve eğitim sürecinde edindikleri kazanımları sosyal hayatta uygulayabilmelerine yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Akbıyık, amaçlarının, öğrencilerin okulda mutlu olmalarına, kendilerini ifade etme ve geliştirmelerine katkı sağlamak olduğuna dikkati çekerek, "Projelerimizin verimli olabilmesi adına öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu sayede yaptığımız uygulamaları okul geneline yayarak, tüm öğrencilerimizin faydalanmasını sağlıyoruz." ifadesini.