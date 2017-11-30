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Erbaş: Gönlümüz ister ki eskiden cami olan her yer camiye dönüştürülsün

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Gönlümüz ister ki eskiden cami olup da şu anda yerinde başka şeyler ve başka yapılar olan her yer camiye dönüştürülsün." dedi.

Erbaş: Gönlümüz ister ki eskiden cami olan her yer camiye dönüştürülsün

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Gönlümüz ister ki eskiden cami olup da şu anda yerinde başka şeyler ve başka yapılar olan her yer camiye dönüştürülsün." dedi.

30 Kasım 2017 Perşembe 23:18
Erbaş: Gönlümüz ister ki eskiden cami olan her yer camiye dönüştürülsün

MUŞ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gönlümüz ister ki eskiden cami olup da şu anda yerinde başka şeyler ve başka yapılar olan her yer camiye dönüştürülsün." dedi.

Açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Erbaş'ı, Vali Aziz Yıldırım, kaymakamlar ve müftülük personeli karşıladı.

Ardından valilik ziyaretçi defterini imzalayan Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkanlık olarak iki hafta önce başlattıkları bir proje çerçevesinde Muş'a geldiklerini belirtti.

Proje kapsamında iki hafta önce de Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Orada eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik. Din görevlilerimizle, kanaat önderlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla buluşma ve Kur'an kurslarımızı ziyaret ağırlıklı bir projemiz devam etmektedir. Cumartesi akşamına kadar Muş'ta bulunacağız. Camilerimizi, Kur'an kurslarımızı ziyaret edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımız ve din görevlilerimizle toplantılar yapacağız. Yani toplumumuzun çeşitli kesimlerini ziyaret ederek bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. İnşallah bu toplantı ve ziyaretlerimiz hayırlara vesile olur. Cenab-ı Hakk yardımcımız olsun ve yaptığımız çalışmalarımızda 'rızasından ayırmasın' diye dua ediyoruz. Rabbimiz kolaylaştırsın, zorlaştırmasın. Bu güzel ve anlamlı faaliyetleri hayırla tamamlamamızı nasip eylesin."

İbadete açılan tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etti

Erbaş, ardından Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Asya'ya teşekkür eden Erbaş, "Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Demek ki Muş halkı sizin gibi bir başkanı artık hak etmiş. Allah da sizin Muş'a belediye başkanı olmanızı nasip eylemiş diye düşünüyorum. 5 dakikada yaptığınız işleri öyle sıraladınız ki doğrusu çok mutlu oldum. 19 yıl İslam'a hizmet etmiş bir kardeşimizin, bir din gönüllüsü kardeşimizin şimdi halka hizmet noktasında yine Hakk'a hizmeti gözeterek bunu yapıyor olması bizi hakikaten çok memnun ve mutlu etti. Başarılar diliyorum. 3 yılda yaptığınız işler bundan sonra ki yıllarda yapacağınız işlerin bir teminatı gibi geldi bana. Daha güzel işler yapmayı Cenab-ı Hakk nasip eyler." diye konuştu.

Yapımı devam eden İmam-ı Şafi Camisi inşaatında incelemelerde bulunan Erbaş, daha sonra restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etti.

Erbaş, "Cenab-ı Hakk emeği geçenlerden razı olsun. Tabii gönlümüz bu noktada ister ki eskiden cami olup da şu anda yerinde başka şeyler ve başka yapılar olan her yer camiye dönüştürülsün. Bunun için tüm yetkililerimize ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Camilerimizin aslına dönüştürülmesine katkı sağlayan herkese şükranlarımı arz ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra Kale Yatılı Erkek Kur'an Kursu'na geçerek yetkililerden bilgi alan Erbaş, Tuba Cami Hafız Akademisi'nin de açılışına katıldı.

Kursta nice hafızların yetişmesi, nice gençlerin de ilim ve irfan sahibi olması dileğinde bulunan Erbaş, "Bismillah" diyerek, akademinin açılış kurdelesini kesti.

Muhabir: Şener Toktaş

Son Güncelleme: 30.11.2017 20:31
Anahtar Kelimeler:
Kültür
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