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Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, son yağışlar ve suni karlama makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, son yağışlar ve suni karlama makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

30 Kasım 2017 Perşembe 10:44
Erciyes'te kayak sezonu açıldı

KAYSERİ (AA) - Son günlerde etkili olan yağışın yanı sıra suni karlama makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu Erciyes kayak merkezi bölgesinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla pistler, kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla aylardır bekledikleri yeni sezon heyecanını bütün ekiple yaşamaya başladıklarını söyledi.

Pistleri kayakseverlerin hizmetine açtıklarını belirten Cıngı, "Sezonu açmak, hedeflerimizin en önemlisi. Aylardır gerçekleştirdiğimiz çalışmaları bugün için yapıyoruz." dedi.

Erciyes'te dört mevsim aktivite yapılabildiğine işaret eden Cıngı, şöyle konuştu:

"Kar yağıp da pistlerimizi açtığımız zaman en mutlu günümüzü yaşamış oluyoruz. Bugünden itibaren kayağı özleyen kayakçılarımız, Erciyes'e gelip kayak yapmaya başladı. Erciyes Dağı'nda dağ bisikletinden yarış bisikletine, zirve tırmanışlarına kadar çok farklı aktiviteler yapılıyor. Ama dağımızın bu beyaz, yakışıklı görüntüsü içerisinde yapılan en önemli spor, kar sporlarıdır."

Sezonun açılabilmesi için kar yağışının yanında iyi bakımdan geçirilmiş tesislere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cıngı, yaz boyunca tesislerde hazırlıklar yapıldığını anlattı.

Erciyes'in sürekli çalışan bir organizma gibi olduğunu dile getiren Cıngı, şunları kaydetti:

"Sezon kapandıktan sonra yaz boyunca çok yoğun çalışmalarımız oluyor. Belli bir zaman içinde büyük bir tesisin altyapısının bakımını yapmak, onu yeni sezona hazırlamak zorundasınız. Halatlı taşıma sistemimiz baştan sonra kadar elden geçiriliyor. Herhangi sıkıntı yaşamamak için detaylı bakım işlemi gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin en gelişmiş karlama sistemi burada olmasına rağmen, buna ilave pompalar aldık. Hisarcık Kapı'ya, sadece yeni başlayacaklar ve eğitim alacaklar için bir eğitim alanı oluşturduk. Artık yeni öğrenenler ile usta kayakçılar iç içe olmayacak."

Cıngı, Erciyes'in bu sezonda da uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Sercan Küçükşahin

Anahtar Kelimeler:
ErciyesKayakKayseriTürkiye
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