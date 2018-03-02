Erdoğan Mali'den açıkladı, 2 bin 348 terörist etkisiz hale getirildi...

BAMAKO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İbrahim Boubacar Keita ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'de

Erdoğan, Batı Afrika turu kapsamında Cezayir, Moritanya ve Senegal'deki temaslarını tamamlayarak, ziyaretinin son durağı Mali'de resmi temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda iki liderin basına kapalı görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

ERDOĞAN'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yaklaşık son aldığım haberler de 2 bin 348 terörüstü etkisiz hale getirdik. Tüm terörsitleri bu bölgeden temizleyene kadar bu operasyonu sürdüreceğiz. Şehitlerimiz şüphesiz oluyor, canımız da yanıyor. Terörizme karşı samimi bir mücadele verilecekse tüm ülkelerin aynı tutumu benimsemesi gerekir. Sayın cumhurbaşkanı ile ele aldığımız bir diğer konu askeri alanda iş birliğimiz olmuştur'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Mali ile bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanı ile oldukça faydalı istişare yaptık. Barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldık. Biliyorum ki Mali terörden çok çile çekti. Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz, iyi biliriz. Mali'nin toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını çizmek istiyorum. Terör ile mücadelede Malili kardeşlerimizin yanındayız. Terörün dini, dili, kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ve etnik kimlik ile özdeş hale getiriyorsa o terörün ekmeğine yağ sürüyor demektir. Batının terör karşısında vurdum duymazlığını tüm dünya izliyor. Ama ne yaptıkları önemli. Suriye'de terör örgütleri ile mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak süre 120 şehidimiz var.'' dedi.

MALİ'YE METROBÜS ÖNERİSİ

Erdoğan Mali'de yaşanan ulaşım sıkıntısına ilişkin, ''Geldiğimden itibaren bir şey dikkatimi çok çekti. Ulaşımdaki sıkıntı. Toplu taşıma burada yok. Kendisiyle de konuştum bizde yok dediler. 'Burada metrobüs sistemine girmeye nasıl bakarsınız?' diye sordum. ''Ben bunu İstanbul'da gördüm çok beğendim'' dediler. Biz Türkiye'deki firmalar ile konuşarak irtibatı kurduk. Burada böyle bir projeye girecekler. Toplu taşıma sistemi özellikle Mali'yi çok çok rahatlatacak. Bu arada şahsıma devlet nişanı taktim etmeleri de beni çok onurlandırdı. Bunu milletim adına ben de kabul ediyorum.'' dedi.