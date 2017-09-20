Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105324
ALTIN
146.596
DOLAR
3.4727
STERLİN
4.7284
EURO
4.1687
İpek Soylu ikinci turda veda etti
İpek Soylu ikinci turda veda...
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Derbide ilk yarıya dikkat
Derbide ilk yarıya dikkat
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne aday
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne...
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk...

Erdoğan ve Putin haftaya bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 28 Eylül Perşembe günü akşam yemeğinde görüşecek.

Erdoğan ve Putin haftaya bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 28 Eylül Perşembe günü akşam yemeğinde görüşecek.

20 Eylül 2017 Çarşamba 22:56
Erdoğan ve Putin haftaya bir araya gelecek

NEW YORK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Eylül Perşembe günü akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Kentler ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg tarafından New York Plaza Otel'de düzenlenen "Bloomberg Küresel İş Forumu"nda soruları yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile pazartesi günü telefonla görüşme gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Perşembe günü bir akşam yemeği yiyeceğiz beraber. Suriye'de ne oluyor ne bitiyor bunları konuşacağız." dedi.

Erdoğan ve Putin, başta Suriye'de yaşanan gelişmeler olmak üzere Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri konusunu da görüşecek.

İki lider en son temmuzda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında 8 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yaklaşık bir saat görüşen 2 lider, G20'de Suriye ve Irak kapsamında bölgede yaşananları ele almıştı.

Erdoğan, "Görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor." açıklamasında bulunmuştu.

Putin de "Suriye krizinin çözümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli çabaları var. Türkiye'nin rolü sayesinde Suriye'deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi." ifadesini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katalonya'ya 'demokrasi ve yasallığa geri dönün' çağrısı
Katalonya'ya 'demokrasi ve yasallığa geri dönün' çağrısı
Macron, Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi
Macron, Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi
Emine Erdoğan, Melania Trump'ın yemek davetine katıldı
Emine Erdoğan, Melania Trump'ın yemek davetine katıldı
AB, BM'de reform istiyor
AB, BM'de reform istiyor
İstanbul'da eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul'da eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Abbas'tan 'Mücadeleden başka seçeneğimiz kalmaz' uyarısı
Abbas'tan 'Mücadeleden başka seçeneğimiz kalmaz' uyarısı
Mardin'de alt yapı için 250 milyon lira harcanacak
Mardin'de alt yapı için 250 milyon lira harcanacak
İspanya'daki Katalonya krizi sokaktaki gerginliği artırdı
İspanya'daki Katalonya krizi sokaktaki gerginliği artırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim