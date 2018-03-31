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Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi dine, kültüre ve etnik kökene mensup olurlarsa olsunlar, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine öteden beri azami önem veriyoruz." dedi.

Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi dine, kültüre ve etnik kökene mensup olurlarsa olsunlar, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine öteden beri azami önem veriyoruz." dedi.

31 Mart 2018 Cumartesi 15:52
Erdoğan'dan Paskalya mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler, farklılıkları zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldığımız güç ve adalet anlayışıyla hangi dine, kültüre ve etnik kökene mensup olurlarsa olsunlar, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine öteden beri azami önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Paskalya dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Dini bayramlar, toplumda kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın güçlendiği, birlik ve beraberlik duygusunun perçinlendiği müstesna günlerdir." ifadelerine yer verdi.

Paskalya'nın muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşların en önemli yortuları arasında yer aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler, farklılıkları zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldığımız güç ve adalet anlayışıyla, hangi dine, kültüre ve etnik kökene mensup olurlarsa olsunlar, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine öteden beri azami önem veriyoruz. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanları tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."


Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHristiyanPaskalya
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