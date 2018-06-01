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Erdoğan'ın gençlerle sahuru izleyici rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı sahur, sosyal medyada izleyici rekoru kırdı. Facebook ve Twitter üzerinden sahurda yapılan eş zamanlı canlı yayınlar, toplamda 2,1 milyon izlenmeye ulaşarak, 2018'de en fazla izlenen yayın oldu.

Erdoğan'ın gençlerle sahuru izleyici rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı sahur, sosyal medyada izleyici rekoru kırdı. Facebook ve Twitter üzerinden sahurda yapılan eş zamanlı canlı yayınlar, toplamda 2,1 milyon izlenmeye ulaşarak, 2018'de en fazla izlenen yayın oldu.

01 Haziran 2018 Cuma 15:55
Erdoğan'ın gençlerle sahuru izleyici rekoru kırdı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin sosyal medya üzerinden davetine icabet ederek, Hüseyin Gazi Yurdu'nda yaptığı sahur, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere sahur sürprizi

Bir öğrencinin Twitter'dan "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak." paylaşımıyla yaptığı davete, "Çayınız hazırsa geliyorum." yanıtını veren Erdoğan, sahuru öğrencilerle yapmıştı.

❝Bu dinamik nüfusla inşallah bu asrı kendi lehimize çevireceğiz❞

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahura davet eden Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdundaki üniversite öğrencilerini kırmadı https://t.co/fRm8d0HKdg pic.twitter.com/xA7t48Py8s

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 1 Haziran 2018

Yurtta kalan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yemekhanede görünce bu anları, telefonlarından canlı yayınla paylaşmıştı.

Facebook ve Twitter üzerinden eş zamanlı yapılan canlı yayınlar, toplamda 2,1 milyon izlenmeye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle sahuru, 2018'in en fazla izlenen yayını oldu.

Gençlerle sahurdayız... https://t.co/HRQHAahpW9

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Mayıs 2018

"Buram buram Anadolu'sun sen Reis"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle yaptığı sahura ilişkin sosyal medyada birçok paylaşımda bulunuldu.

Twitter kullanıcıları, "Buram buram Anadolu'sun sen Reis", "Reis bir yere misafir olup çay içince sanki bizdeymiş gibi seviniyorum", "Cumhurbaşkanım mıhlama ve çay var bize de buyrun", "Sayın Cumhurbaşkanım, yaptığınız hareketle serin Ankara gecesinde yüreğimizi ısıttınız." yorumları yaptı.

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanTürkiye
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