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01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:49

Erzincan'da bisikletli düğün konvoyu

Erzincan’da gelinlik ve damatlıkla bisiklete binen Ceren-Tayfun Gündüz çifti, arkadaşları ile birlikte konvoy yaptı.

Erzincan'da bisikletli düğün konvoyu
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Erzincan'da bisikletli düğün konvoyu


Erzincan Bisikletliler Derneği üyesi Tayfun Gündüz ve Ceren Gündüz, düğünlerine yine bisikletleriyle gitti. Rengarenk balonlarla süsledikleri bisikletlerine gelin ve damatlıkla binen çift, Erzincan sokaklarında yine onlarca bisikletin eşliğinde gezdi. Erzincan Haber

Doktor olan Tayfun Gündüz, "Bu güzel günümde sevenlerimle beraber bisiklet turu yapıyoruz.  Eşimle beraber bisiklete bineceğiz, Sanırım Erzincan’da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Bisikleti ve doğayı seviyoruz. Motorlu araçlara hayır diyoruz" diye konuştu.

Gelin Ceren Gündüz ise eşinden dolayı bisikleti sevmeye başladığını belirtti. Erzincan sokaklarında bir süre tur atan gelin ve damat vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
 
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