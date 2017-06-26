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26 Haziran 2017 Pazartesi 09:33

Erzurum'da Suriyeli'ler ile vatandaşlar arasında kavga

Suriyelilerin neden olduğu gerginlik Erzuruma sıçradı. Yakutiye'de Suriyeli mültecilerle vatandaşlar arasındaki kavgaya polis müdahale etti.

Erzurum'da Suriyeli'ler ile vatandaşlar arasında kavga
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Erzurum'da Suriyeli'ler ile vatandaşlar arasında kavga

Suriyeli mültecilerin neden olduğu kavgalara bir yenisi daha eklendi. Erzurum’da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Suriyeliler ve vatandaşlar arasında kavga çıktı.

Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde Suriyelilerle vatandaşlar arasında büyük bir kavga çıktı. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı ve nedeni henüz belirlenemeyen kavgada mahalleli ve Suriyeliler birbirine girdi.

Olay yerine müdahale için çok sayıda polis ve takviye çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Kavgaya müdahalede güçlük yaşayan polis ekipleri, bir süre sonra kavgayı yatıştırdı. Her iki grubu da uzaklaştıran polis çevredekileri evlerine gönderdi.

Öte yandan gerginliğin yeniden yaşanmaması için bölgede çevik kuvvet ekiplerince önlem alındı.
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