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Esed rejimi Doğu Guta'da 23 sivili daha öldürdü

Esed rejimi ve destekçilerinin, BM'nin "insani ateşkes" kararına rağmen Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda 23 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi Doğu Guta'da 23 sivili daha öldürdü

Esed rejimi ve destekçilerinin, BM'nin "insani ateşkes" kararına rağmen Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda 23 sivil hayatını kaybetti.

02 Mart 2018 Cuma 22:47
Esed rejimi Doğu Guta'da 23 sivili daha öldürdü

ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejiminin, 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen, düzenlediği hava ve kara saldırılarda 23 sivil yaşamını yitirdi.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgilere göre, Esed rejimi ve destekçileri, BMGK ateşkes kararı ve ardından Rusya'nın her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.

Anadolu Ajansı Doğu Guta'yı havadan görüntüledi

Esed rejiminin ablukada tuttuğu ve ateşkes kararlarına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta havadan görüntülendi https://t.co/yHtAfTXwgx pic.twitter.com/NtCO7Bvuw5

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 1, 2018

Rejim güçleri, Doğu Guta'nın Doma, Beyt Seva, Otaya, Misraba, Sakba, Kefer Batna ve El Aşari'deki sivil yerleşim yerlerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Saldırılarda, Doma'da 14, Beyt Seva'da 3, Otaya'da 1, Misraba'da 1, Sakba'da 1, Kefer Batna'da 1 ve El Aşari mahallesinde 2 sivil olmak üzere toplam 23 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma verilerine göre, Esed rejimi ve destekçilerinin, Doğu Guta'ya 19 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda 674 sivil hayatını kaybetmiş, 2 bin 278 sivil yaralanmıştı.

Böylece, Doğu Guta'daki hava ve kara saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 697'ye yükseldi.

Muhabirler: Eşref Musa, Mohamad Misto

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Dünya
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