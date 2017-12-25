Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111765
ALTIN
156.155
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0922
EURO
4.5216
Alanyaspor'da şok ayrılık
Alanyaspor'da şok ayrılık
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Yeni Malatyaspor umutlu
Yeni Malatyaspor umutlu
Trabzonspor sonradan açıldı
Trabzonspor sonradan açıldı
Galatasaray devre arasına moralli girdi
Galatasaray devre arasına moralli girdi

Esed rejimi İdlib'de çocuk ve kadınları vurdu

Esed rejimi Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırları düzenledi. Saldırlarda ilk belirlemelere göre 2'si kadın, 2'si çocuk 7 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi İdlib'de çocuk ve kadınları vurdu

Esed rejimi Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırları düzenledi. Saldırlarda ilk belirlemelere göre 2'si kadın, 2'si çocuk 7 sivil yaşamını yitirdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:49
Esed rejimi İdlib'de çocuk ve kadınları vurdu

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinden olan İdlib'e yaptığı 70'in üzerinde hava saldırısında en az 7 sivil hayatını kaybetti.

Rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Serakib, Sincar, Hiş ,Tel Mardih, Marretnuman, Maar Debse, Temaniye, Zıfer, Şeyh Baraka, Tel Amaar, Şeyh İdris ve Tel Tukan bölgesiyle, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Hama'nın kuzeyindeki Latamne, el Zekat ve Kefer Zeyta'ya arka arkaya hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzey kırsalına, Rusya ve Esed rejimine bağlı savaş uçakları 70'ten fazla saldırı düzenledi." dedi.

Yusuf, dört gerginliği azaltma bölgesinden biri olan İdlib'e sabah saatlerinden itibaren düzenlenen saldırılarda 2'si kadın, 2'si çocuk 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

Muhabir: Burak Karacaoğlu, Eşref Musa


Anahtar Kelimeler:
DünyaİdlibSaldırıSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevakin Adası' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevakin Adası' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile Kudüs'ü görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile Kudüs'ü görüştü
Filistinli Temimi ailesinin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı
Filistinli Temimi ailesinin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı
Kırmızı pelerin çayı satış fiyatı nedir?
Kırmızı pelerin çayı satış fiyatı nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek Afrika kıtasının olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek Afrika kıtasının olacaktır
Saray kumaşı 'Kutnia' ile markalaşıyor
Saray kumaşı 'Kutnia' ile markalaşıyor
Myanmar kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi
Myanmar kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi
Sevgilisini aracıyla takip eden genç kız acı gerçekle çılgına döndü
Sevgilisini aracıyla takip eden genç kız acı gerçekle çılgına döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim