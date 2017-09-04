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Esed rejimi Şam'da pazar yerini vurdu

Rejim güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'daki bir pazar yerini hedef aldı.

Esed rejimi Şam'da pazar yerini vurdu

Rejim güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'daki bir pazar yerini hedef aldı.

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:10
Esed rejimi Şam'da pazar yerini vurdu

ŞAM (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta'daki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 15 sivil yaralandı.

Ayn Terma beldesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rejim güçleri, Ayn Terma beldesinde pazar yerine topçu saldırısı düzenledi, 15 sivil yaralandı. Bazı yaralıların durumu ağır.'' dedi.

Yaralıların beldedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını bildiren Ubeyde, top mermilerinin düştüğü pazar yerinde maddi hasarın meydana geldiğini söyledi.

Esed rejimi, Rusya, Türkiye ve İran gözetiminde ilan edilen ateşkese rağmen 5 yılı aşkın süredir askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırmaya devam ediyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatma altına almayı hedefliyor. Böylece yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta üzerindeki kuşatma da daralmış olacak.

Muhabir: Halit Süleyman,Levent Tok

Anahtar Kelimeler:
Ayn TermaDünyaEsed RejimiSuriye
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