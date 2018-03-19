Esed rejiminde Guta'ya klor gazlı saldırı

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik saldırıları sürüyor.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri gece saatlerinde Duma ilçesine klor gazlı saldırı düzenledi.

Gazdan etkilenen olmazken, rejim ve Rusya'nın bölgeye yönelik son iki gündeki saldırılarında Duma'da 13, Ayn Terma'da 7, Haresta'da 4 ve Arbin'de 1 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırılarda Duma beldesindeki bir cami tamamen yıkılırken Sivil Savunma, saldırıların yoğunluğu nedeniyle Doğu Guta'nın güneyinde artık hizmet veremiyor.

Esed rejimi Doğu Guta'yı ele geçirmek için harekat başlatmıştı

Esed rejimi ve destekçileri, 3 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararını hiçe sayarak, Doğu Guta'yı ele geçirmek için harekat başlatmıştı.

Rejim güçleri, yoğun saldırıları neticesinde ilerleyerek, bölgeyi önce ikiye, 12 Mart itibariyle de üçe bölmüştü.

Rejim, güney parçada kalan Hammuriye beldesinden muhalif bölgelere çıkış yollarını hedef almış, yaklaşık 3 bin sivil rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelere çıkmak zorunda kalmıştı.

16 Mart'ta askeri muhalifler Hammuriye beldesinde rejim ile çatışmaya girerek, belde merkezinin kontrolünü yeniden ele geçirmişti.

Aynı gün rejim, Kefer Batna beldesindeki bir pazar yerine hava saldırısı düzenlemiş, 61 sivil yaşamını yitirmişti.

Doğu Guta'daki insani kriz

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen hafta, rejimin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, nisan 2017'den itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Muhabir: Selen Temizer-Mohamad Misto