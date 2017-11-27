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Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de kuşatma altındaki Doğu Guta'da, Esed rejiminin düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 18 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de kuşatma altındaki Doğu Guta'da, Esed rejiminin düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 18 sivil hayatını kaybetti.

27 Kasım 2017 Pazartesi 20:38
Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 18 sivil hayatını kaybetti

DOĞU GUTA/ANKARA

Şam'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejiminin, gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Medyere beldelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği yoğun hava ve topçu saldırılarında ilk belirlemelere göre 18 sivil hayatını kaybetti.

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Sivil savunma kaynaklarına göre, rejimin, Medyere beldesine düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk, 2'si kadın 9 sivil yaşamını yitirdi, en az 25 sivil yaralandı.

Rejimin, Duma ilçesinde bir pazar yerini hedef alan topçu saldırısında ise 7 sivil hayatını kaybetti.

Sivil yerleşim alanlarını hedef alan rejim güçlerinin hava saldırılarında Arbin ve Misraba'da da 2 sivil hayatını kaybetti.

Son iki haftada ölü sayısı 130'ü geçti

Çok sayıda yaralı bölgedeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rejimin Doğu Guta'daki ilçe ve beldelerine 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarda ölen sivil sayısı 130'u aştı.

Rejimin saldırıları aralıksız sürüyor

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5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

Ateşkese rağmen Esed rejiminin, Doğu Guta'daki ilçe ve beldelerine yönelik saldırıları aralıksız sürüyor.

İlaçların girişi durdu

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Doğu Guta'ya kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi bir süre önce durdu.

Muhabir: Adham Kako

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