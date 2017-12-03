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Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 20 sivil öldü

Suriye'de Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarında 20 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 20 sivil öldü

Suriye'de Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarında 20 sivil hayatını kaybetti.

03 Aralık 2017 Pazar 22:38
Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 20 sivil öldü

ŞAM

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik düzenlediği hava saldırılarında 20 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim güçlerine ait savaş uçaklarının gün boyunca bölgeye yönelik devam eden saldırıları sonucu Hammuriye beldesinde 13, Arbin beldesinde 4, Beyt Seva beldesinde 2 ve Misraya köyünde 1 sivil yaşamını yitirdi.

Hava saldırılarında onlarca kişi de yaralanırken hedef alınan yerlerde ciddi yıkımlar meydana geldi

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın önerisi üzerine Esed rejiminin Doğu Guta'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirilmişti.

Muhabir: Mohamad Misto-Mahmut Geldi

Anahtar Kelimeler:
Doğu GutaDünyaSuriyeŞam
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