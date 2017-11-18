Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106239
ALTIN
161.321
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1183
EURO
4.5671
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
İBB U23 Grekoromen Güreş...
Galatasaray fena dağıldı
Galatasaray fena dağıldı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini korudu
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini...

Esed rejiminin Doğu Guta'daki saldırılarında 12 sivil öldü

Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine bugün düzenlediği saldırılarda 12 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejiminin Doğu Guta'daki saldırılarında 12 sivil öldü

Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine bugün düzenlediği saldırılarda 12 sivil yaşamını yitirdi.

18 Kasım 2017 Cumartesi 21:07
Esed rejiminin Doğu Guta'daki saldırılarında 12 sivil öldü

DOĞU GUTA/ANKARA

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 12 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Guta'da ateşkes fiilen bittiDoğu Guta'da sivil kayıplar artıyorBeyaz Baretliler, Esed'in Doğu Guta saldırılarını kınadıEsed rejimi Doğu Guta'da 4 günde 45 sivili öldürdü

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim güçleri, Medyere, Haresta, Arbin, Hammuriye, Zemelke ve Hezze bölgelerine bugün de yoğun saldırılar düzenledi.

Haresta ilçesine düzenlenen hava ve topçu saldırılarında 2 sivilin öldüğü öğrenildi. Rejimin misket bombaları ile Hezze beldesine düzenlediği saldırılarda da ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 4 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejiminin sabaha karşı Medyere beldesindeki iki hava saldırısında 3'ü kadın 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinen bilgiye göre de rejim güçleri Doğu Guta'nın Hammuriye, Zemelke, Medyere ve Hezze bölgelerine misket bombalarıyla saldırdı. Rejimin devam eden saldırıları nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sivil savunma ekiplerinin bugün açıkladığı raporda, rejimin Doğu Guta'ya 14-17 Kasım tarihleri arasındaki yoğun saldırılarında 3'ü kadın, 13'ü çocuk, 45 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Raporda, Esed rejiminin gerginliği azaltma bölgesi içindeki Doğu Guta'da ilçe ve beldelere 38 misket bombası, bin 58 topçu atışı ve 181 hava saldırısı düzenlediği bilgileri yer aldı.

Rejimin 5 yıldır kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esed rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.

Muhabir: Adham Kako



Son Güncelleme: 19.11.2017 06:44
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: Naim Süleymanoğlu efsane bir sporcuydu
Başbakan Yıldırım: Naim Süleymanoğlu efsane bir sporcuydu
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: NATO tatbikatında yapılanlar alçakça bir tutumdur
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: NATO tatbikatında yapılanlar alçakça bir tutumdur
Babadan kalma
Babadan kalma "tahin değirmeni"nin çarkını döndürüyor
'Dünyada 28 milyon Ayla var'
'Dünyada 28 milyon Ayla var'
Depremde binadaki hasar SMS ile cebinize gelecek
Depremde binadaki hasar SMS ile cebinize gelecek
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
Yüksekovalı kadınların hayatı kurslarla değişti
Yüksekovalı kadınların hayatı kurslarla değişti
"Ayla" manevi babasına özlemini anlattı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim