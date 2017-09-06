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Esed rejiminin Han Şeyhun'da sarin gazı kullandığı doğrulandı

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin 4 Nisan'daki Han Şeyhun kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığını teyit etti.

Esed rejiminin Han Şeyhun'da sarin gazı kullandığı doğrulandı

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin 4 Nisan'daki Han Şeyhun kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığını teyit etti.

06 Eylül 2017 Çarşamba 14:05
Esed rejiminin Han Şeyhun'da sarin gazı kullandığı doğrulandı

CENEVRE/ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib ilindeki Han Şeyhun'da yaptığı kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığını açıkladı.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Konseyi, Suriye raporunu yayımladı.

Raporda, rejimin 4 Nisan'da Han Şeyhun'da yaptığı katliamda sarin gazı kullandığı kesinleştirdi.

Rejimin kimyasal silah katliamında, en az 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de yaralanmıştı.

Komisyon raporunda ayrıca, 16 Mart'ta Suriye'nin Halep iline bağlı Cine köyünde 38 sivilin namaz kıldıkları sırada öldürüldüğü hava saldırısını ABD'nin gerçekleştirdiği bilgisine yer verdi.

Raporda, "ABD güçleri, bir camiye saldırırken, Cine, Halep'te sivilleri korumak için makul önlemleri almakta başarısız olarak, uluslararası insani hukuku ihlal etti." denildi.

ABD saldırısını AA ortaya çıkarmıştı

ABD, hava saldırısını Suriye’de "El Kaidecilerin toplanma alanı" olduğu gerekçesiyle düzenlediğini iddia etmişti. Ancak AA, vurulanların, radikal görüşlere mesafesiyle bilinen Tebliğ Cemaati mensuplarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), AA’nın sorusu üzerine saldırının ayrıntılarını paylaşmıştı.

AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, önce söz konusu saldırının İdlib'de gerçekleştirildiği bildirilmiş, "El Kaide'ye ait bir toplanma yerinin vurulduğu ve çok sayıda teröristin öldürüldüğü" iddia edilmişti.

AA muhabirinin, İdlib'deki saldırı ile Halep’in Cine köyündeki saldırının aynı saldırılar olup olmadığı şeklindeki sorusuna cevap veren bir CENTCOM yetkilisi ise saldırının İdlib'de değil Halep'in Cine köyü yakınlarında gerçekleştirildiğini kabul etmişti. Yetkili, olayı incelediklerini ve detayları paylaşacaklarını kaydetmişti.

Muhabir: Selen Temizer, Fatih Erel

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