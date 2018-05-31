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Esed'den YPG/PKK'ya karşı güç kullanma sinyali

Suriye'de rejimin lideri Esed, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgaline son vermek için güç kullanabileceklerini söyledi.

Esed'den YPG/PKK'ya karşı güç kullanma sinyali

Suriye'de rejimin lideri Esed, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgaline son vermek için güç kullanabileceklerini söyledi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 16:29
Esed'den YPG/PKK'ya karşı güç kullanma sinyali

MOSKOVA (AA) - Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, SDG ismini kullanan YPG/PKK ile müzakereye açık olduklarını, aksi takdirde güç kullanarak işgal ettikleri bölgelerden çıkaracaklarını belirtti.

Esed, Russia Today televizyonuna verdiği röportajda, ABD öncülüğündeki Batılı güçlerin bölgede "terörist grupları desteklediğini" savunan Esed, savaşın bitmesi hususunda kesin bir tarih vermenin zor olduğunu, ancak sona yaklaştıklarını öne sürdü.

Suriye topraklarındaki ABD unsurlarının varlığına değinen Esed, "Halep ve Deyrizor, Humus ve şimdi Şam’ın kurtarılmasından sonra ABD’nin destesinde daha az kart kaldı." diye konuştu.

Esed, ABD'nin yeni kozunun "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Biz ilerleyip teröristleri etkisizleştirdikçe ülkede tek sorun SDG kaldı. Biz bu problemi iki yöntemle çözmeyi amaçlıyoruz. Birincisi biz müzakerelere açığız. SDG'nin çoğunluğu Suriyeli. Biz onların da ülkesini sevdiğini ve yabancı güçlerin kuklası olmak istemediğine inanıyoruz. Yani ortak pozisyonumuz var. Hiçbirimiz Amerikalılara güvenmiyoruz. On yıldır değil, savaştan dolayı değil, çünkü onlar her adımda kandırıyorlar. Her zaman konuştukları ile yaptıkları farklıdır. Bu yüzden seçeneklerden birisi Suriyeli gibi Suriyelilerle birlikte yaşamaktır. Eğer müzakerelerden sonuç alınmazsa güç kullanarak bölgeleri (YPG/PKK'dan) kurtarmaya devam ederiz."

Esed, ABD’nin Doğu Guta’daki kimyasal silah saldırısı sonrası rejime yönelik sınırlı operasyonun nedeninin Rusya’nın tavrı olduğunu iddia etti. Esed, Rusya’nın füzelerin fırlatılacağı noktaları vurmakla tehdit etmesinin Batı’yı mütevazı tedbirler almaya zorladığını ileri sürdü.

Rusya’nın bilgece yaklaştığını savunan Esed, bu sayede Suriye’de ABD ile Rusya arasında çatışma yaşanmadığını söyledi.

Muhabir: Ali Cura

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