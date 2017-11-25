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Esenköy tünellerinde ikinci ışık da göründü

Yolların dar ve virajlı olması nedeniyle sürücülerin zorlandığı Yalova-Çınarcık Armutlu yolunun yapımına ilişkin projede yer alan 6 tünelden ikincisi de açıldı.

Esenköy tünellerinde ikinci ışık da göründü

Yolların dar ve virajlı olması nedeniyle sürücülerin zorlandığı Yalova-Çınarcık Armutlu yolunun yapımına ilişkin projede yer alan 6 tünelden ikincisi de açıldı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 13:52
Esenköy tünellerinde ikinci ışık da göründü

YALOVA-Yunus Ozan Söyler

Yalova'daki turizm merkezlerine ulaşımın rahatlatılması amacıyla yapılan 6 tünelden en uzun ikincisi de tamamlandı.

Yazın deniz, kışın termal turizmin merkezi olan kentte önemli bir güzergah olan Yalova-Çınarcık Armutlu yolu projesi kapsamında Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde tünel çalışmalarına devam ediliyor.

Proje kapsamındaki 6 tünelden T1'in ardından en uzun ikinci tünel olan T2'de de çalışmalar bitti.

Yalova'yı Armutlu'ya ve oradan da Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlayan yolla ilgili çalışmaları yürüten alt yüklenici firmanın proje müdürü Bülent Arıkan, AA muhabirine, toplam uzunluğu 5 bin 965 metre olan 6 tünelde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Arıkan, projenin en uzun bölümü olan 2 bin 65 metrelik T1 ve bin 575 metre uzunluğundaki T2 tünellerinde kazı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Projenin ikinci en uzun tüneli olan T2'de de bin 575 metrenin tamamında kazı ve destekleme aşaması tamamlandı. Bundan sonraki üçüncü tünelimiz olan 865 metrelik T3 tünelinde de yaklaşık 500 metrelik bir bölümde kazı ve desteleme aşamaları bitti. 2018 yılı içinde projenin tamamlanması öngörülüyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:
TünelTürkiyeYalovaYalova-Çınarcık Armutlu
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