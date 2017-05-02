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02 Mayıs 2017 Salı 06:37

Esenyurt'ta patlama: 5. katta uyuşturucu imal etmişler

5 katlı apartmanın en üst katında uyuşturucu üretildiği iddia edilen bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi ağır yaralandı.

Esenyurt'ta patlama: 5. katta uyuşturucu imal etmişler
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Esenyurt'ta patlama: 5. katta uyuşturucu imal etmişler

İstanbul Esenyurt ilçesinde bir binanın 5'inci katını uyuşturucu imal etmek için kullanan kişilerin neden olduğu patlamada yangın çıktı.



Olay, Mehterçeşme Mahallesi 1881 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin cam ve çerçeveleri sokağa fırlarken dairede yangın çıktı. Olayda dairede bulunan B.A(33), R.G (25), S.S (27) vücüdünün çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralarının durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans sevk edildi. Esenyurt, Beylikdüzü ve Yakuplu itfaiye istasyonlarından görevlilerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek delil araştırması yaptı. Bomba İmha uzman ekipleri ve Olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde incelemelerini yaptı. Patlamanın meydana geldiği evde 20 kg sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtilirken
daire sahibi M.A (26) da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu imal edildiği öne sürülen evde yaşanan patlamanın nedenini araştırıyor.
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