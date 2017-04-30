Eşi uyurken sevgilisini eve aldı

Adana'da meydana gelen olayda sevgilisini eve alan genç kadın birlikte yaşadığı eşine yakalandı.Olay, dün gece Adana merkez Sarıçam İlçesi'nde meydana geldi. İddialara göre İsa Arıç (17) ile akrabası Z.K. ailesinin yanında birlikte yaşamaya başladı. Arıç ile Z.K. dün gece uyumak için yatak odalarına gitti. Sabaha karşı genç kadının, gönül ilişkisi olduğu belirtilen İ.D.'yi eve aldığı öne sürüldü. Bu sırada uyanan İsa Arıç, genç kadın ile sevgilisini yakaladı.
Çıkan kavgada genç kadının sevgilisi, Arıç’ı göğsünden 2 defa bıçaklayarak balkondan atlayıp kaçtı. Genç kadının çığlıkları üzerine uyanan aile bireyleri İsa Arıç’ı kanlar içinde buldu. Adana Numune Hastanesi’ne kaldırılan Arıç, kurtarılamadı. İTİRAF ETTİ İlk ifadesinde Arıç'ı yaralı halde bulduğunu söyleyen genç kadın cinayet büro polislerinin yaptığı sorgusunda cinayeti, gönül ilişkisi olduğu İ.D.’nin işlediğini itiraf etti. Balkondan atladığında ayağını burktuğu ifade edilen İ.D. evinde polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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