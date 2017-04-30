﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2017 Pazar 16:01

Eşi uyurken sevgilisini eve aldı

Adana'da meydana gelen olayda sevgilisini eve alan genç kadın birlikte yaşadığı eşine yakalandı

Eşi uyurken sevgilisini eve aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Eşi uyurken sevgilisini eve aldı
    Adana'da meydana gelen olayda sevgilisini eve alan genç kadın birlikte yaşadığı eşine yakalandı.Olay, dün gece Adana merkez Sarıçam İlçesi'nde meydana geldi. İddialara göre İsa Arıç (17) ile akrabası Z.K. ailesinin yanında birlikte yaşamaya başladı. Arıç ile Z.K. dün gece uyumak için yatak odalarına gitti. Sabaha karşı genç kadının, gönül ilişkisi olduğu belirtilen İ.D.'yi eve aldığı öne sürüldü. Bu sırada uyanan İsa Arıç, genç kadın ile sevgilisini yakaladı.
   Çıkan kavgada genç kadının sevgilisi, Arıç’ı göğsünden 2 defa bıçaklayarak balkondan atlayıp kaçtı. Genç kadının çığlıkları üzerine uyanan aile bireyleri İsa Arıç’ı kanlar içinde buldu. Adana Numune Hastanesi’ne kaldırılan Arıç, kurtarılamadı. İTİRAF ETTİ İlk ifadesinde Arıç'ı yaralı halde bulduğunu söyleyen genç kadın cinayet büro polislerinin yaptığı sorgusunda cinayeti, gönül ilişkisi olduğu İ.D.’nin işlediğini itiraf etti. Balkondan atladığında ayağını burktuğu ifade edilen İ.D. evinde polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Posta
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Eşine Yakalandı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seydişehir Akçalar'da feci kaza, 3 ağır 19 yaralı var Seydişehir Akçalar'da feci kaza, 3 ağır 19...
Evlilik programları yasaklandı Evlilik programları yasaklandı
Kapkaç mağduru genç kızı, sınava polis ekipleri yetiştirdi Kapkaç mağduru genç kızı, sınava polis ekipleri...
Nişan yolu kana bulandı, 2 ölü 9 yaralı var Nişan yolu kana bulandı, 2 ölü 9 yaralı var
Tecavüzcü internetten geldi: 2. el kıyafet satacaktı... Tecavüzcü internetten geldi: 2. el kıyafet satacaktı...
Otoyol'da yayaya çarpan sürücüden 'Köpek sandım' savunması Otoyol'da yayaya çarpan sürücüden 'Köpek...
Yukarı Çık

Seydişehir Akçalar'da feci kaza, 3 ağır...
İstanbul gezisinden dönen Bozkırlı öğrencileri taşıyan minibüs Akçalar yakınlarında şarampole yuvarlandı....

Haberi Oku