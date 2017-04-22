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22 Nisan 2017 Cumartesi 18:22

Eşinin aşığını dolapta yakaladı

 Olay Manisa'da gerçekleşti.

Eşinin aşığını dolapta yakaladı
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Eşinin aşığını dolapta yakaladı
   Olay Manisa'da gerçekleşti.Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devlet memuru olan M.K., öğlen yemeği için eve geldiğinde eşinin hareketlerinden şüphelenince evde yaptığı aramada eşinin aşığı olduğu iddia edilen H.A.’yı dolapta yakaladı.
    Dolapta yakalanan H.A. sevgilisinin kocası M.K.’yı belinden çıkardığı bıçakla yaradı. Öfkeli koca M.K. mutfaktan kaptığı bıçakla önce eşinin aşığı H.A.’yı göğsünden sonra da eşi A.K.’yı karın boşluğundan bıçaklayarak yaraladı. Apartmandaki komşular daireden gelen sesler üzerine polis ve 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, öfkeli kocanın ifadesinde eşinin hareketlerinden şüphelendiğini ve evde yaptığı aramada dolap içinde saklanan adamı görünce de sinirlerine hakim olmadığını söylediği öğrenildi.
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Eşinin Aşığını Dolapta Yakaladı
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