Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.126
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2762
EURO
4.6657
TOFAŞ, Galatasaray Odeabank'ı 97-90 yendi
TOFAŞ, Galatasaray Odeabank'ı 97-90 yendi
Derbi maçtan notlar
Derbi maçtan notlar
MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci
MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci
Beşiktaş 3-Galatasaray 0
Beşiktaş 3-Galatasaray 0
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli...

Eski ABD Başkanı Obama Paris'te

Eski ABD Başkanı Obam, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Eski ABD Başkanı Obama Paris'te

Eski ABD Başkanı Obam, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 22:04
Eski ABD Başkanı Obama Paris'te

PARİS (AA) - Eski ABD Başkanı Barack Obama, Paris temasları çerçevesinde seçim döneminde büyük destek verdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'e dün akşam gelen Obama, önce Paris Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile görüştü. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele konularında gerçekleştiği belirtilen görüşmeye dair Hidalgo, küresel ısınma ile mücadele eden şehirler ağı C40 ve Obama Foundation arasında konuyla ilgili yakın iş birliği üzerinde sözleştikleri bilgisini paylaştı.

Barack Obama daha sonra Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de Cumhurbaşkanı Macron ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, ziyaret hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İki liderin, Obama'nın görevden ayrılmasından sonra ilk kez bir araya geldikleri belirtilirken, görüşmenin, "özel bir çerçevede" gerçekleştiği ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Obama, daha sonra Fransa'nın bir önceki cumhurbaşkanı François Hollande ile görüştü. Europe 1 radyosu, aynı dönemde görev yapan Obama ve Hollande'ın uluslararası siyaset, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında görüş alışverişinde bulunduğunu, aynı zamanda kurucusu oldukları vakıflar arasında iş birliğine yönelik temasların gündeme geldiğini duyurdu.

Çıktığı dünya turunda Asya ve Ortadoğu'da bir çok konferans veren Obama, turun son durağı olan Paris'te reklam ve tanıtım endüstrisi aktörleri tarafından kurulan Napoleons Vakfının düzenlediği bir konferansta konuşacak. 2015'te kurulan ve 3 bine yakın üyesi bulunan Napoleons Vakfı, yılda iki kez Fransa ve dünya gündeminin değerlendirildiği konferanslar düzenliyor. Napoleons, François Hollande'ın görev süresinin sona erişinden sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıkıp konuşma yaptığı vakıf olarak gündeme gelmişti.

Le Canard Enchaine gazetesi, vakfın konferansa katılımı karşılığında Obama'ya 400 bin avro ödediğini yazdı.

Muhabir: Ömer Aydın



Anahtar Kelimeler:
ABD'nin 44. Başkanı Barack ObamaDünyaFransaFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronNapoleons
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esed rejimi Doğu Guta'da 14 Kasım'dan bu yana 140 sivil öldürdü
Esed rejimi Doğu Guta'da 14 Kasım'dan bu yana 140 sivil öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 85 tutuklama
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 85 tutuklama
Kömür karasına dönen Zeytinköy'e 15 bin fidan dikilecek
Kömür karasına dönen Zeytinköy'e 15 bin fidan dikilecek
Mattis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Mattis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
'Türkiye ve Suriyeliler arasında kardeşlik örneği yaşanıyor'
'Türkiye ve Suriyeliler arasında kardeşlik örneği yaşanıyor'
'Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü' Erşad Salihi'ye verildi
'Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü' Erşad Salihi'ye verildi
Paris'teki Apple mağazasına 'vergini öde' baskını
Paris'teki Apple mağazasına 'vergini öde' baskını

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim