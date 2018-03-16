Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Milli tenisçiler yarı finalde
Milli tenisçiler yarı finalde
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle yenildi
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle...
Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u farklı yendi
Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u farklı yendi
Antalyaspor deplasmanda kazandı
Antalyaspor deplasmanda kazandı
Sharapova sakatlandı
Sharapova sakatlandı

Eski Başbakan Davutoğlu: En kıymetli özgürlük, zihin özgürlüğüdür

Eski Başbakan Davutoğlu, "En kıymetli özgürlük, zihin özgürlüğüdür. İnsanoğlunun en önemli alameti akıl edebilme yetisidir. Aklınızı kimseye vermeyin" dedi.

Eski Başbakan Davutoğlu: En kıymetli özgürlük, zihin özgürlüğüdür

Eski Başbakan Davutoğlu, "En kıymetli özgürlük, zihin özgürlüğüdür. İnsanoğlunun en önemli alameti akıl edebilme yetisidir. Aklınızı kimseye vermeyin" dedi.

16 Mart 2018 Cuma 23:28
Eski Başbakan Davutoğlu: En kıymetli özgürlük, zihin özgürlüğüdür

VAN (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Valiliği ziyaret eden Davutoğlu, çalışmalar hakkında Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'ndan bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Davutoğlu, ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesince düzenlenen "bilgi, bilinç ve ahlak" konulu konferansa katıldı.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Evliya Çelebi'nin anlattığı Van'ın, Avrupa'dan çok zengin olduğunu söyledi.

Meslek seçimi konusunda hayatından örnekler veren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Başbakanlık dönemimden sonra akademisyen bir arkadaşım 'gördüğünüz en önemli eksiklik nedir' diye sormuştu. En kıymetli özgürlük, zihin özgürlüğüdür. İnsanoğlunun en önemli alameti akıl edebilme yetisidir. Aklınızı kimseye vermeyin. FETÖ'nün en büyük cinayeti, akıl edebilme yeteneklerini yok etmesi. Dünyanın en iyi insanı olsanız da aklınızı esir almasına izin vermeyin. Kendi hayatınızı yaşayacaksınız. Kendi özünüzü terk etmeyin. Ne bir terör örgütüne ne de kimseye ne aklınızı ne vicdanınızı terk etmeyin."

Muhabir: Yusuf Soyalp

Anahtar Kelimeler:
Politika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahin Alpay hakkındaki ihlal kararının gerekçesi açıklandı
Şahin Alpay hakkındaki ihlal kararının gerekçesi açıklandı
Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA'ya ödül
Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA'ya ödül
Beyaz Saray'dan 'ayrılık yok' açıklaması
Beyaz Saray'dan 'ayrılık yok' açıklaması
Polis Akademisi 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' raporu hazırladı
Polis Akademisi 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' raporu hazırladı
PYD/PKK'nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü
PYD/PKK'nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti, bröve taktı
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti, bröve taktı
İİT Genel Sekreteri Useymin, Papa ile görüştü
İİT Genel Sekreteri Useymin, Papa ile görüştü
İstanbul İmar Yönetmenliğinde değişiklik
İstanbul İmar Yönetmenliğinde değişiklik

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim