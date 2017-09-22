'Eski Başbakanlardan Davutoğlu'nu gözaltına alacaklarmış'

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde "Avrupa Yakası'ndaki hedeflerin işgal edilmesinde en kilit rolü oynayacak şekilde konumlandırılan" 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit olmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, darbe faaliyetinde bulunan şüphelilerin aralarında eski Başbakanlardan AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da bulunduğu bazı siyasi ve üst düzey kamu görevlileri ile iş adamlarını gözaltına almayı planladıkları belirtildi.

15 Temmuz'un 'en kıdemli' isminin şehit edilmesine iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 600 sayfalık iddianamede, kışlada darbe faaliyetini planlayan grup tarafından bazı siyasileri, üst düzey kamu görevleri ve iş adamlarını gözaltına almayı planladıkları ortaya çıktı.

Avrupa Yakası'nda yapılacak bu faaliyetleri şüpheli Yüzbaşı Özkan Özgenç ve kurduğu ekibin uygulayacağının tespit edildiği anlatılan iddianamede, konuyla ilgili "şüpheli" olarak beyanı alınan Yarbay Murat Yanık'ın ifadesinden şu bölümlere yer verildi:

''Toplantı (darbe) esnasında Muzaffer Düzenli, Murat Çelebioğlu'nu cep telefonundan arayarak askeri telefon hattından kendisini aramasını söyledi. Tugay Komutanı, emir astsubayının askeri telefonundan TAFİCS hattı üzerinden Muzaffer Düzenli'yi aradı. Bu görüşmede saat 21.00'de Hava Harp Okulu'nda koordinasyon toplantısı yapılacağını ve kendisinin de toplantıya katılmak üzere geldiğini, Uzay Şahin, ben ve Murat Çelebioğlu'nun da bu toplantıya katılmasını söyledi. Kara Harp Akademisi'nden de Ahmet Zeki Gerehan'ın katılmasını söyledi. Burada Özkan Özgenç'in kurduğu ekiple Avrupa Yakası'nda gözaltına alacakları personelin bulunduğu, buna yönelik de ekibin ve hazırlığının gerekli koordinelerinin yapıldığını ifade etti. Özkan Özgenç'in sivilleri enterne edeceğini burada öğrendik. Hatta isimlerini de söyledi ancak hatırlamıyorum. Bu enterne faaliyetin farklı bir planlama kanalından planlandığını gözlemledim. Çünkü bizim bundan bilgimiz yoktu."suçunu itiraf etti

İddianamede, şüpheli Özkan Özgenç'in, 27 Temmuz 2016'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade şu şekilde yer buldu:

"Saat 17.30 sularında Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit'in kamelyasında toplandık ve bize hitaben 'Sıkıyönetim ilan edildi, bu kapsamda size görev dağılımı yapacağız.' dedi ve görev yerlerimizi tebliğ etti. Tugay Komutanı'nın bana verdiği Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtulmuş, Kadir Topbaş, Mehmet Müezzinoğlu, Fatih Saraç isimlerinin bulunduğu listede isimleri ve adresleri yazılı şahısları gözaltına alarak tugaya getirmem istendi. Ben de yanıma bir kısım rütbelileri alarak çıkış yaptım."

İddianamede, söz konusu görevi yapmak için Topkule Kışlası'ndan çıkış yapan grup içerisinde şüpheliler Yüzbaşı İsmail Menderes Sema, Teğmen Latif Ağaçbacak, Astsubay İsmail Turan, Yüzbaşı Sedat Çelik, Yüzbaşı Sedat Engin, Yüzbaşı Mehmet Purtaş, Yüzbaşı Musa Odabaş, Yüzbaşı Abdullah Özdemir, Yüzbaşı Abdullah Budak, Yüzbaşı Rasim Erkan ile 13 astsubay öğrencinin yer aldığı belirtildi.

Darbe teşebbüsü sırasında 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevlendirilen Harp Akademileri öğrencileri tarafından kurulan "66" isimli WhatsApp grubu bulunduğu, şüpheli Mehmet Çataklı'nın telefonunda yapılan dijital inceleme sonucunda, bazı siyasilerin gözaltına alınacağına ilişkin WhatsApp grubundan yazışmaların yapıldığının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, söz konusu yazışmalar da ''0 530 ..... numaralı hattı kullanan şüpheli Sedat Çelik'in '4 land, 1 mercedes' şeklindeki mesajı 15 Temmuz 2016 günü saat 23.22'de, 0 555..... numaralı hattı kullanan şüpheli yüzbaşı Sedat Engin'in 'Adnan kahveci bulvarı no.66' şeklindeki mesajı 15 temmuz 2016 günü saat 23.23'te attığı tespit edilmiştir.'' denildi.

İddianamede, yapılan araştırmada, Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda ve Bahçelievler'in değişik noktalarında, eski Başbakanlardan AK Parti Milletvekili olan ve gözaltına alınacaklar listesinde ismi bulunan Ahmet Davutoğlu'nun kendi ikameti ve birinci derece yakınlarına ait ikametlerin olduğunun tespit edildiği belirtilerek, bu bağlamda gözaltı timi olarak görevlendirilen birimin Ahmet Davutoğlu'nu gözaltına almak için Bahçelievler'e gittiklerinin değerlendirildiği kaydedildi.