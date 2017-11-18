Eski belediye başkanına FETÖ'den 15 yıl hapis talebi

UŞAK (AA) - Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan ile eski belediye başkan yardımcıları Ömer Oktay Akarca ve Tuncay Yılmaz hakkında hazırlanan 76 sayfalık iddianame kabul edildi.

Uşak Cumhuriyet Savcısı Umut Emek Aşılıpınar tarafından hazırlanan ve Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, eski belediye başkanı Ali Erdoğan, eşi ve diğer zanlılar hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

FETÖ/PDY'nin kuruluşu, amacı, sosyo kültürel ve zihinsel yapısı, yönetim modeli, hiyerarşik yapısı, istihbarat ağı, arşivi, haberleşme yöntemleri, propaganda yöntemleri, mali yapısıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı iddianamede, eski başkan Erdoğan'ın FETÖ/PDY içinde rol aldığı, başkanlık dönemi boyunca örgüt menfaatine çalışmalarda bulunduğu ve örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirtildi.

İddianamede, Erdoğan ve eşinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i, Uşak'ta FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Hazim Sesli ve eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Yıldırım ile ziyarete gittiği iddialarına yer verildi.

Erdoğan'ın örgüt üyeleriyle gerçekleştirdiği telefon irtibatlarıyla ilgili HTS kayıtları, dijital veriler, tanık ifadeleri ve çeşitli delillerin de yer aldığı iddianamede, eski başkanın görev süresince örgüt lehine gerçekleştirdiği eylemlere dikkati çekildi.

Muhabir: Soner Kılınç