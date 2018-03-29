Eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin FETÖ davası başladı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgüt'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve 17-25 Aralık gibi kumpas soruşturmalarında görev alan FETÖ sanığı eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmalarına başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Esra Filiz Saygılı, Hatice Arıkanoğlu, Sümeyye Aksoy, Fatmagül Durmuş, Hatice Gök, Huri Yılmaz, Rabia Ataç, Zeliha Özlem Açıkgöz, Nurcan Kunt, Neslihan Sönmez, Selda Özdemir ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Faruk Serdar Köse ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma, kimlik tespiti, yoklamanın yapılmasıyla başladı. Daha sonra iddianamenin kısaca özeti ve sanıklar hakkında suçların okunduğu duruşmada, sanıkların savunmalarına geçildi.

Duruşma, tutuklu sanık Ayşe Arıkanoğlu'nun savunmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, haklarında daha önce FETÖ'denaçılan ve 17-25 Aralık gibi kumpas soruşturmalarında görev alan aralarında Yakub Saygılı, Ömer Köse, Kazım Aksoy, Gaffur Ataç gibi eski emniyet müdürleri ve polislerin, eşleri ve kardeşlerinin de ByLock programını kullanması üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, dönemin İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürü Yakub Saygılı'nın eşi Esra Filiz Saygılı, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amiri Ayhan Arıkanoğlu'nun eşi Hatice Arıkanoğlu, eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy'un eşi Sümeyye Aksoy, Selam Tevhid davasının sanığı eski emniyet amiri Kürşat Durmuş'un eşi Fatmagül Durmuş, eski emniyet amiri ve FETÖ'den tutuklu Said Gök'ün eşi Hatice Gök, yine FETÖ'nün yasa dışı dinleme davasında firari olarak aranan eski istihbaratçı polis müdürü Mesut Yılmaz'ın eşi Huri Yılmaz, eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Gaffur Ataç'ın eşi Rabia Ataç, eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Osman Özgür Açıkgöz'ün eşi Zeliha Özlem Açıkgöz, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasının sanığı Mehmet Habib Kunt'un eşi Nurcan Kunt, İstihbarat Şube'de kısım amirliği yapan eski Başkomiser Abdülhalim Sönmez'in eşi Neslihan Sönmez ile eski Terörle Mücadele Şube Müdürü, birçok FETÖ davasının sanığı Ömer Köse'nin kardeşi Selda Özdemir ve oğlu Faruk Serdar Köse, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen tüm sanıkların, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Sanıkların kullandığı belirlenen ByLock programına giriş şifreleri, kullanıcı adları ve bulundukları gruplara yer verilen iddianamede, HTS kayıtları, söz konusu programdaki yazışmalarına da yer veriliyor. Sanıkların yazışmalarında, ''mahrem imamlar''ın aldıkları talimatları birbirlerine aktardıkları, örgüte bağışta bulunma, Bank Asya'ya para yatırma konusunda telkinde bulundukları belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların örgütten haklarında dava açılmış şahıslarla yoğun irtibatının bulunduğu, bazı sanıkların ''mahrem imam''larla da irtibatının tespit edildiği vurgulanırken, sanıkların hem kendi aralarında hem de FETÖ'den haklarında adli ve idari soruşturma yürütülen diğer polis şeflerinin eşleri ile ByLock üzerinden irtibat kurdukları belirtiliyor. İddianamede, ele geçirilen dijital delillerin üzerindeki inceleme işlemlerinin sürdüğü ifade ediliyor.