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Eski Hırvat general 'potasyum siyanür' içerek intihar etmiş

Hollanda Savcılığı, duruşma salonunda intihar eden savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunduğunu bildirdi.

Eski Hırvat general 'potasyum siyanür' içerek intihar etmiş

Hollanda Savcılığı, duruşma salonunda intihar eden savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunduğunu bildirdi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 02:08
Eski Hırvat general 'potasyum siyanür' içerek intihar etmiş

LAHEY (AA) - Hollanda Savcılığı (OM), Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülen "Prlic ve diğerleri" davasının 29 Kasım'daki temyiz duruşmasında çıkan karar ve duruşma sırasında eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharıyla ilgili araştırmasında ilk bulguları açıkladı.

Savaş suçlusu eski Hırvat general Praljak öldüPraljak'ın intiharı bölge medyasında geniş yer bulduICTY'den eski Hırvat generalin ölümüyle ilgili araştırma

OM tarafından yapılan açıklamada, kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunan Praljak'ın, bu maddeye bağlı olarak kalp yetmezliğinden öldüğünün düşünüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, nihai ölüm sebebinin araştırmanın tamamlanması sonucunda duyurulacağı ifade edildi.

Araştırmada, ICTY ve Hırvat yetkilileri ile istişare sonucunda iki Hırvat uzmanın gözlemci olarak bulunduğu aktarıldı.

Muhabir: Abdullah Aşıran

Anahtar Kelimeler:
DünyaEski Hırvat GeneralHollandaİntiharSlobodan Praljak
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