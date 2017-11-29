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Eski Hırvat general Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi

Eski ICTY'deki "Prlic ve diğerleri" davasının temyiz duruşmasında, eski Hırvat general Slobodan Praljak'a 20 yıl hapis cezası kararı verildiğinin açıklanmasının ardından, Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi.

Eski Hırvat general Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi

Eski ICTY'deki "Prlic ve diğerleri" davasının temyiz duruşmasında, eski Hırvat general Slobodan Praljak'a 20 yıl hapis cezası kararı verildiğinin açıklanmasının ardından, Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 15:03
Eski Hırvat general Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi

LAHEY

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) görülen "Prlic ve diğerleri" davasının temyiz duruşmasında, 20 yıl hapse mahkum edilen eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın zehir içtiğini iddia etmesinin ardından duruşmaya son verildi.

2013 yılında açıklanan ilk kararda, Bosna'daki savaşta işledikleri suçlar nedeniyle toplam 111 yıl hapse mahkum edilen Hırvat askeri ve siyasi yetkililerin temyiz duruşması bugün yapıldı.

ICTY Temyiz Konseyi, Bosna Hersek'teki sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti (HR-HB) Başbakanı ve Hırvat Savunma Konseyi (HVO) Başkanı Jadranko Prlic'e 25 yıl hapis cezası verirken, HR-HB Savunma Bakanı Bruno Stojic'e ise 20 yıl hapis cezası verdi.

HVO ana üs komutanı Hırvat general Slobodan Praljak'a da daha önce verilen 20 yıl hapis cezası onaylandı.

Ancak kararın açıklanmasının ardından, yüksek sesle cezayı kabul etmediğini söyleyen Praljak'ın, zehir olduğu iddia edilen bir şey içtiği görüldü.

Temyiz Konseyi, Praljak'ın zehir içtiğinin iddia edilmesinin ardından duruşmayı sonlandırdı.

Muhabir: Kayhan Gül

Son Güncelleme: 29.11.2017 13:05
Anahtar Kelimeler:
Dünya
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